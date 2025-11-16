Türkiye'nin 5 günlük hava durumu tahmini: Güneşli günler devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), verilerine göre ülke genelinde ağırlıklı olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında 25-28 dereceye varan yüksek değerler bekleniyor.

Kuzeydoğu kesimlerde ise hafif yağış ihtimali düşük seviyede kalıyor.

ÜLKE GENELİNDE GÜNEŞ HAKİM OLACAK

Bugün, Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde hava büyük ölçüde güneşli geçecek.

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise 10-14 derece civarında serin bir hava hakim olacak.

Yağış beklenmiyor, ancak Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer puslu hava etkili olabilir.

SICAKLIK ARTIŞI BAŞLIYOR

Haftanın ilk gününde sıcaklıklar genelinde 1-2 derece yükselecek.

Akdeniz illerinde 25-27 dereceye ulaşan güneşli hava, Marmara Bölgesi'nde ise 19-23 derece arası değerler öngörülüyor.

Doğu'da 12-16 derece beklenirken, hafif bulutlanma görülebilir.

PARÇALI BULUTLU HAVA KENDİNİ GÖSTERECEK

Salı günü hava durumu haritası, parçalı bulutlu bir tablo çiziyor.

Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep ve Şanlıurfa'da 24-26 derece ile en yüksek sıcaklıklar kaydedilecek.

Ege'de Aydın ve Muğla 23-25 dereceyi görecek.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 20-22, Anadolu Yakası'nda ise 19-21 derece tahmin ediliyor.

ILIK BİR HAVA BEKLENİYOR

Çarşamba günü güneşli hava hakim olacak.

Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 26-28 dereceye çıkarak zirve yapacak; Mersin ve Hatay'da bu değerler en yüksek seviyeye ulaşacak.

Orta Anadolu'da 20-23 derece, Doğu Anadolu'da ise 14-18 derece arası seyredecek.

HAVA SERİNLEMEYE BAŞLAYACAK

Perşembe günü hafif bir serinleme bekleniyor.

Batı bölgelerinde sıcaklıklar birkaç derece düşerek 18-24 aralığına gerileyecek.

Güneydoğu'da hala 22-25 derece etkiliyken, doğu illerinde 12-16 derece öngörülüyor.

Yer yer bulutlu hava görülebilir, ancak yağış riski yok denecek kadar az.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

