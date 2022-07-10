Türkiye'nin 5 günlük hava raporu

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, yağışlı hava etkisini önümüzdeki hafta sonuna kadar sürdürecek.

Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 21 il için verilen sarı kodlu uyarı sonrası etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kurban Bayramı'nın 1. gününün akşamı başlayan yağışlar sonrası birçok il ve ilçede sel ve su taşkınları yaşandı.

Yağışlar devam edecek

Yağışlı hava etkisini önümüzdeki haftaya kadar sürdürmeye devam edecek.

Özellikle Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde önümüzdeki hafta yağışlı geçecek.

Orta ve Doğu Karadeniz'e uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (OGM), Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada yarın sabah başlaması beklenen yağışın tüm gün süreceği belirtildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Öte yandan, Meteoroloji hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeğini belirtti.

Sıcaklıkların doğu bölgelerde ise mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

5 günlük hava raporu

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminleri...