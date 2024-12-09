Türkiye'nin 6 kahraman şehidi

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Isparta'dan sabah saatlerinde gelen haber yürekleri parçaladı...

Saat 11.00 sıralarında yaşanan acı olayda, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü.

Acı olayda, 6 askerimiz de şehit oldu..

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kaza yapan helikopterde Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) olduğu öğrenildi.

ERZURUMLU ŞEHİT ASTSUBAY ÇAVUŞ TAHA NERGİZ

6 askerin şehit olduğu olayda şehitlerden birinin Erzurumlu Teknik Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz olduğu öğrenildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi doğumlu olan şehit Ahmet ve Zübeyde Nergiz çiftinin 4 çocuğundan biriydi.

Isparta'da 2 yıldır görev yapan 23 yaşındaki Erzurumlu şehidin ailesi cenazeyi teslim almak için yola çıktığı öğrenildi.

RİZELİ ŞEHİT TEĞMEN CEYHUN KALYONCU

Kazada şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehadet haberi Çayeli Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki ailesine verildi.

Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, şehidin dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Taziyeleri kabul eden şehit Kalyoncu’nun dedesi Cemil Boztepe, “Helikopterleri çok severdi tek hayali okuyup helikopter sürmek pilot olmaktı. Buna da ulaştı öyle vefat etti. Dün de doğum günüydü” ifadelerini kullandı.

KAYSERİLİ ŞEHİT TUĞGENERAL İSA BAYDİLLİ

6 askerin şehit olduğu kazada şehitlerden birinin de Kayserili Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu öğrenildi.

Acı haber şehidin Kayseri'de yaşayan annesine verilirken, annesinin yaşadığı apartmana da Türk bayrağı asıldı.

SAMSUNLU ŞEHİT TEĞMEN TUNAHAN DAĞLI

Kazada şehit olan askerlerden birinin Samsun'un Vezirköprü nüfusuna kayıtlı Teğmen Tunahan Dağlı olduğu açıklandı.

Şehidin acı haberi memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine ulaştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin 3 kardeş olduğu, babası Nihat Dağlı'nın 7 yıl önce kanserden hayatını kaybettiği ve annesi Fatma Dağlı'nın hayatta olduğu öğrenildi.

NEVŞEHİRLİ ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ HÜSEYİN İPEK

6 askerin şehit olduğu olayda şehitlerden birinin Nevşehirli Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek olduğu öğrenildi.

Nevşehirli şehidin acı haberi ailesine verilirken, evinin bulunduğu sokağa da Türk bayrakları asıldı.

AYDINLI ŞEHİT TEĞMEN MUSTAFA ATAKAN DUT

Helikopter kazasında şehit düşen Teğmen Mustafa Atakan Dut’un haberi, ailesini ve Germencik halkını yasa boğdu.