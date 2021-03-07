Türkiye'nin 6 projesi dünyada ilk 10'da

Dünyanın dev yatırımlı 10 büyük projeden altısı Türkiye'de hayata geçirildi. Hayati öneme sahip bu eserlere şimdi ise 'Kanal İstanbul' ekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sayısız dev projeye imza atarken, bir yenisi için daha gün sayıyor.

Marmaray ve Avrasya Tüneli, Büyük İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale ve Beğendik Köprüsü gibi dev projelerin hayata geçirildiği dönemde sırada 'Kanal İstanbul' var...

Dünyadaki on büyük projeden altısının hayata geçirildiği Türkiye'de Kanal İstanbul'un yapımıyla ilgili tartışmalar sürerken, biz de sizler için şu zamana dek hizmete açılan dev yatırımları inceledik.

Türkiye'ye kazandırılan dünyadaki on büyük projenin altısı şöyle:

İSTANBUL HAVALİMANI

MARMARAY

AVRASYA TÜNELİ

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

SIRADA 'KANAL İSTANBUL' VAR

Dünyada dev yatırımlı 10 projenin diğer 4'ü ise şu şekilde:

PANAMA KANALI

PORT MANN KÖPRÜSÜ- ABD

THREE GORGES BARAJI- ÇİN

DÜNYA TİCARET MERKEZİ- ABD