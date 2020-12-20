Türkiye’nin 9 aylık kuraklık haritası

Mart ve kasım ayları arasında Türkiye’de kuraklığın korkunç boyutu, haritalarla gözler önüne serildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin kuraklık haritasını çıkardı.

Buna göre son 9 ayın sonunda bazı bölgeler “olağanüstü kurak” alarmı verdi. 3’er aylık periyotların yansıtıldığı haritalarda durumun aciliyeti daha da gözler önüne serilmiş oldu.

BÜYÜK DEĞİŞİM

Kuraklık seviyesinin mart ve kasım ayları arasında büyük değişkenlik gösterdiği gözlendi.

Özellikle mart ayında “orta kuraklık” boyutunda olan Doğu Anadolu Bölgesi’nin kasım ayında siyaha “olağanüstü kurak”lığa dönüştüğü dikkatlerden kaçmadı.

HARİTA SİYAHA DÖNDÜ

Aynı durum İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde de yaşandı.

9 ay önce “normal civarı”nda seyreden kuraklık, geçen ay haritaya “çok şiddetli kuraklık” olarak yansıdı.

12 VE 24 AYLIK HARİTA SİYAH İLE BEYAZ GİBİ

Meteorolojinin kuraklık haritasına bakıldığında Türkiye’nin 12 ve 24 ay öncesi hali, adeta siyah ile beyaz gibi birbirinin zıttı olarak değerlendirildi.