Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerinde yeni dönem vizyonu Ankara-Kahire hattında Türkiye'nin savunma sanayiindeki gücüyle birlikte ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Bir dönem Türk heyeti için dansöz oynatılırken şimdi ise gündem önemli ticaret anlaşmaları...

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ensonhaber.com

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişki gün geçtikçe gelişiyor...

İki ülke arasındaki yakınlık, karşılıklı diplomatik adımların atılmasıyla başladı.

İHA ve SİHA'lar ilk gündem maddesi

Bunların başında ise savunma sanayii geliyor. Mısır'a yapılacak olan İHA ve SİHA satışları, ilk gündem maddelerinden biri.

Geniş bir coğrafyada hava üstünlüğünü kanıtlayan yerli ve milli araçlar, bugüne kadar birçok ülkeye ihraç edildi.

Şimdi ise sırada Mısır var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da

Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a gitti. Burada Sisi tarafından, özel törenle ve kırmızı halıda karşılandı.

İki ülkenin milli marşları okundu.

1994 yılında dansözlü karşılama

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ziyaret gündemdeki yerini korurken, akıllara 1994 yılındaki Mısır ile ilişkiler geldi.

Dönemin Eski Başbakanı Tansu Çiller'in Mısır ziyareti hafızalardaki yerini koruyor.

Burada Çiller ve Türk heyeti için Mısırlı bir dansöz oynatıldı. İki dönem arasındaki ziyaretteki fark oldukça dikkat çekiyor.

Şimdilerde ise önemli ticaret anlaşmaları gündemde.

İki liderin görüşmesinde; ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı sektörlerde iş birliği gibi önemli konular üzerinde durulacak.