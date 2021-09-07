Türkiye'nin Afrika ile dikkat çeken ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yönettiği süre içinde 28 Afrika ülkesini ziyaret ederken Türk yatırımcıların yatırımları ise 6.5 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, yerli ve milli üretimler sayesinde dünyada söz sahibi olmasının yanında tarihi bağları olan toplumlarla geliştirdiği ilişkilerle de dünya kamuoyunda dikkatleri üzerine çekiyor.

Özellikle Avrupa'nın yüzyıllar boyu sömürdüğü "Kara Kıta" Afrika ülkeleri ile olan ilişkileri kazan-kazan ilkesine dayanıyor.

Türkiye'nin tarihi bağlarını güçlendirerek Afrika toplumları ile geliştirdiği bu ilişkilerin mimarı olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'yi kabul etti.

28 ÜLKEYİ ZİYARET ETTİ

Düzenlenen basın toplantısında kardeşlik ve dayanışmaya vurgu yapan Erdoğan, 2003'ten bu yana, başbakan ve ardından cumhurbaşkanı olarak 28'den fazla Afrika ülkesi ziyaret ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerinin yanında Türk yatırımcıların Afrika ülkelerine yaptıkları yatırımlar da dikkat çekiyor.

SÖMÜRÜ DEĞİL YATIRIM

Avrupa gibi kıtayı sömürmek değil hem kazanmak hem de kalkındırmak için Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde Afrika'ya açılan iş insanlarının yatırımları 2021 itibarıyla 6.5 milyar dolara ulaştı.

Diğer yandan Türkiye, Kara Kıta'da birçok ülkede elçilik ve büyükelçilikler açarak, diplomatik anlamda da ilşkileri derinleştirdi.