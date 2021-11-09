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    Türkiye'nin Afrika politikasından Atina yönetimi rahatsız oldu

    Türkiye'nin Afrika'ya yönelik geliştirdiği politikalardan rahatsız olan Yunanistan, Afrika'ya yönelmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 06:54
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 07:17
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    Türkiye'nin Afrika politikasından Atina yönetimi rahatsız oldu

    Afrika ile diplomatik ilişkilerini gün geçtikte güçlendiren Türkiye, son zamanlarda bölgeye yapmış olduğu yatırımlarının yanında açtığı büyükelçilikler ile de bağlarını geliştiriyor.

    Türkiye nin Afrika politikasından Atina yönetimi rahatsız oldu #1

    TÜRKİYE 21. YÜZYILDA EN ÇOK BÜYÜKELÇİLİK AÇAN ÜLKE OLDU

    Buna ilişkin yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin, kıtadaki büyükelçilik sayısı 46'ya yükselirken, aynı zamanda 21. yüzyılda Afrika kıtasında en fazla sayıda büyükelçilik açan ülke oldu.

    Geçtiğimiz haftalarda Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; birçok yatırımın işaretini vererek, Afrika ile olan ticari hacmin genişletileceğini belirtmişti.

    Türkiye nin Afrika politikasından Atina yönetimi rahatsız oldu #2

    TÜRKİYE'DEN SONRA YUNANİSTAN DA AFRİKA'YA YÖNELDİ

    Türkiye'nin, Afrika'ya yönelik gerçekleştirdiği etkili diplomasinin farkında olan Yunanistan bu kez rotayı Afrika'ya çevirdi.

    Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçtiğimiz hafta Ruanda’yı ziyaret ederek birtakım ilişkilerde bulunmaya çalışmıştı.

    Türkiye nin Afrika politikasından Atina yönetimi rahatsız oldu #3

    TÜRKİYE'NİN AFRİKA POLİTİKASI, ATİNA'YI RAHATSIZ ETTİ

    Önümüzdeki günlerde de, Gana ve Gabon’a gidecek olan Dendias, Yunan medyasına göre, Türkiye’nin Afrika’daki etkinliğinin, endişe verici düzeyde olmasından dolayı bir açılıma girdiği belirtildi.

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