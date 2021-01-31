Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkileri günden güne iyiye gidiyor

Amerika ve Avrupa tarafından yıllardır sömürülen Afrika ülkeleri, Türkiye ile iş birliği yaparak yeni bir sayfa açıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrika'daki varlığının artması için ilişkilere önem veriyor.

Türkiye, bu kapsamda son yıllarda Afrika ülkeleriyle iş birliğini artırdı.

Türkiye'nin bölgedeki varlığı, bazı ülkelerin de dikkatini çekmeye başladı.

Amerika ve Avrupa medyasında zaman zaman Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin ilerlemesinden duyulan rahatsızlık açık açık ifade edildi. Türkiye ise Afrika'dan kopma niyetinde değil.

AFRİKA İLE TİCARET ARTACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Gine ve Senegal ile arasındaki ticaret hacminin daha da yükselmesi hedeflendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin liderlerinin sorunlarını dinledi ve çözüm sözü verdi.

"HEDEFİMİZ BİRLİKTE KAZANMAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'da yaptığı bir konuşmada, "Afrika'nın yol arkadaşı, kader ortağı olmak istiyoruz. Hedefimiz birlikte kazanmaktır." ifadelerini kullanmıştı.