Türkiye'nin alternatif gündemi

Genel Yayın Yönetmenimiz İlyas Efe Ünal, özel haber istiyorum deyip durdu. Bir hafta kafa yorduk yazdık çizdik.

Ben İlknur; bir Malatyalı olarak kayısının Türkiye ekonomisindeki yerini sizler için araştırdım.

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Ben Muhammet; ilginç hikayeleriyle öne çıkan en büyük 10 heykeli haberimde bulabilirsiniz.

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Ben İrem; Türkiye'de her geçen gün artan bireysel silahlanma sorununa sessiz kalamadım.

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Ben Zeynep; İstanbul un taksi sorununa çözüm yolları konusunda araştırma yaptım.

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Ben Cahid; hepimizin bildiği gibi, koronavirüs salgını hayatımızı adeta altüst etti.

Yeni olası salgınlar karşısındaki uyarıları, Bill Gates'in 2015'te yaptığı ve tartışma konusu haline gelen açıklamasının yanı sıra ülkemizin salgın karşısındaki pozisyonunu yazdım.

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Ben Meliha; "keşke zamanında şu ilçedeki daireyi alsaydık" dedirtecek cinsten artışın nedenlerini ve ilçe ilçe ortalama daire fiyatlarını sizler için derledim.

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Ben Aslı; gezi ve seyahat konuları her zaman ilgimi çekmiştir. Kimin çekmez ki. Ülkemizin doğal yapısına, rüzgarlı tepelerine ve kıyılarına, taşkın nehirlerine çok yakışan spor ve turizm hareketlerini harmanlayan alternatif turizmi sizin için anlattım.

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Ben Yağmur; yapay et hakkında merak edilenleri mercek altına aldım

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Ben Oğuzhan; Türkiye'nin milli teknoloji hamlelerini öğrenmek için yeni adım atanlara milli savunma sanayiinin yıldızlarını derledim.

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