Türkiye'nin aradığı iki kişi Kosova'da yakalandı Kosova polisi, Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Kosova polisinden yapılan açıklamada iki ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Türkiye'nin Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) kırmızı bültenle aradığı iki Türk vatandaşının yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Birinci vakada Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranan ve 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1960 doğumlu Türk vatandaşı M.K. gözaltına alındı. İkinci vakada Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından soygun suçundan aranan ve 10 ay hapis cezası bulunan 1983 doğumlu Türk vatandaşı İ.K. gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'ye iadeleri bekleniyor

Yakalanan iki kişi için 48 saatlik gözaltı süresi verildiği aktarılan açıklamada hukuki sürecin tamamlanmasının ardından bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Kosova polisi, geçen yılın eylül, ekim ve aralık aylarında Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı üç kişiyi daha gözaltına almıştı.