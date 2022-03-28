Petrol
106.5
-9.26%
Euro
16.30
0.01%
Dolar
14.82
-0.07%
Altın
914.46
-2.08%
Borsa
2172
-0.14%
Bitcoin
708.429
6.19%
BTXN Coin
38.13
-5.92%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    Türkiye’nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

    Ukrayna’nın Karadeniz’e döşediği mayınlar Türkiye’den sonra Romanya’da da görüldü.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 21:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye’nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

    Ukrayna’nın Rus gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor.

    Türkiye’de görülen mayınlar bu kez Romanya’da ortaya çıktı.

    İMHA EDİLDİ

    Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının bomba imha ekiplerince imha edildiğini duyurdu.

    Türkiye’nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi #1

    Türkiye’nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi #2

    Türkiye’nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi #3

    Türkiye’nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi #4


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Yargıtay'dan 'adam değilsin' sözü için emsal karar
    Gündem

    Yargıtay'dan 'adam değilsin' sözü için emsal karar

    61 sanık hakkında yakalama kararı çıktı
    3. Sayfa

    61 sanık hakkında yakalama kararı çıktı

    Görüş Bildir