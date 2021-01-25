Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Türkiye'nin günlük aşı tablosunun yer aldığı 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' erişime açıldı. Site 10 dakikada bir güncellenecek.

Türkiye'de aşılama süreci hızla devam ediyor.

Birçok ülkeyi geride bırakan aşılama sürecinde sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlarla devam ederken aşılama hakkında son bilgilerin yer aldığı ‘COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ vatandaşların kullanımına açıldı.

10 DAKİKADA BİR GÜNCELLENİYOR

Türkiye'deki 81 ilde ilde aşılananların sayısı "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

AŞI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

EN FAZLA AŞILAMA İSTANBUL'DA

Sitede yer alan son bilgilere göre toplam aşılama sayısı 1 milyon 244 bin seviyesinde yer aldı

Haritada en fazla İstanbul'da aşının yapıldığı görülüyor. En fazla aşının vurulduğu İstanbul'u, Ankara takip ediyor.