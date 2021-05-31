Türkiye'nin aşılama hedefi: Her hafta 5 milyon aşı

Yaz döneminde, BioNTech aşılarının gelişine de bağlı olarak 30 milyon kişiye daha ilk dozun yapılması planlanıyor.

Vaka sayılarının 7 binlerin altına inmesiyle 1 Haziran itibarıyla kısıtlamalarda esnetilmeye gidilecek...

Vaka sayısının tedbirlerin kısmen kaldırılmasının ardından artma eğilimine geçeceği, ancak 10 binler bandında tutulması durumunda yönetilebileceği düşünülüyor.

HAFTALIK 5 MİLYON AŞI HEDEFİ

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, aşılama konusunda da BioNTech aşılarının Türkiye’ye gönderilme hızına bağlı olarak, her hafta 5 milyon doz aşı yapılabileceği belirtiliyor.

İlk etapta gönderileceği vadedilen 30 milyon aşının 30 milyon kişiye yapılması planlanıyor. Bu konuda Bilim Kurulu kararı alındığı, planda bir aksaklık olmazsa, 18 yaş üstünün temmuz-ağustos aylarında aşılanmış olabileceği ifade ediliyor. Bu grubun, ikinci doz aşıları için 8 hafta beklenmesinin planlandığı kaydediliyor.

SONBAHARDA HATIRLATMA DOZLARI

Yaz sonunda gündeme gelecek en önemli konu ise hatırlatma dozları olacak. Kış gelmeden, Sinovac yaptıranlara 6 ay, BioNTech yaptıranlara ise 9 ay sonra hatırlatma dozu yapılması planlanıyor. Ancak burada farklı bir tartışma yapılıyor. Hatırlatma dozlarının aynı aşı ile yapılması veya farklı aşıyla yapılabileceğine ilişkin görüş ayrılıkları bulunuyor. Bu konunun karara bağlanabilmesi için bilim insanların çalışma yaptığı, farklı aşı olmuş kişilere diğer aşılardan hatırlatma dozu yapılarak sonuçlarının takip edileceği belirtiliyor.

ANTİKOR HARİTASI

Sağlık Bakanlığı’nın, aşı konusunda harita çıkarabilmek için toplumun geneline yönelik bir antikor çalışması yapacağı öğrenildi. Rastgele örnekler alınarak, bir bağışıklık haritası çıkarılması amaçlanıyor. Çıkacak duruma göre, hatırlatma dozlarının ne zaman yapılması gerektiği de ortaya çıkacak. 2022 yılında yoğun olarak üçüncü doz aşıların yapılması gerektiği ve bu nedenle de yerli aşının daha çok hatırlatma dozu olarak kullanılmasının amaçlandığı ifade ediliyor.