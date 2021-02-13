Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollandalı bir televizyon kanalı olan RTL Nieuws'in koronavirüs aşılaması ve tedbirlerinde Türkiye'yi öven haberini paylaştı.

Ülkemizde 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatılmıştı.

İlk olarak 90 yaş ve üzerinde başlayan çalışmalar son olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri ile sürdürülüyor.

Sağlık çalışanları hastaneye ulaşım imkanı olmayan yaşlı vatandaşları evlerine giderek aşılıyor.

TÜRKİYE'NİN AŞILAMADAKİ BAŞARISI SINIRLARI AŞTI

Çalışmalar devam ederken Türkiye, başarıyla sürdürdüğü aşılamada dünyaya örnek olmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollandalı bir televizyon kanalı olan RTL Nieuws'in koronavirüs aşılaması ve tedbirlerinde Türkiye'yi öven haberini paylaştı.

HOLLANDA BASININDAN TÜRKİYE ÖVGÜSÜ

Bakan Koca paylaşımında, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, Hollanda'da kış şartları nedeniyle bazı test yollarının ve aşı yerlerine ulaşılmadığı haber yapılırken Türkiye örnek gösterildi.

Türkiye'nin aşılamadaki başarısı Hollanda basınında VİDEO