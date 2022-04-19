Türkiye'nin askeri varlığını öğrenmek isteyen gazetecinin tuzağı deşifre oldu

2016 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen ABD'li gazeteci, içinde askeri personelin de olduğu çok sayıda Türk ile çöpçatanlık uygulamalarından görüşerek, askeri operasyonları hakkında bilgi topladı.

ABD'li gazeteci Lidsey Tyler Snell, Türkiye'nin özellikle Libya, Suriye ve Azerbaycan gibi yurt dışındaki askeri varlığı ve savunma sanayisine dair bilgiler derlemeye çalıştığı tespit edildi.

Almanya'da yaşayan gazeteci, bu amacı doğrultusunda, aralarında askeri personelin de buunduğu fazla sayıda Türk'ü sosyal medyada tuzağa düşürdü.

ABD'li Snell'in, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden askeri personelle iletişim kurup, Türkiye'nin askeri operasyonları hakkında bilgi derlemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Snell'in, çöpçatanlık uygulamalarıyla da iletişime geçtiği askeri personelle cinsel içerikli sohbetlerde bulunup, video ile fotoğraf paylaştığı tespit edildi.

Amacı Türkiye'nin askeri varlığı

Gazeteci, sosyal medya hesapları üzerinden yurt dışında görevli askeri personeli ve Azeri askerleri de hedef aldığı, ağına düşürdüğü kişilerden Türkiye’nin operasyonları ile askeri varlığı hakkında detay bilgi edinmeye çalıştığı anlaşıldı.

Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde işler yaptı

Snell'in ayrıca 2'nci Karabağ Savaşı'nda Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu, Ermenistan'la iş birliği içinde Türkiye aleyhtarı yayınlar gerçekleştirdiği belirlendi.

2016 yılında Türkiye'den sınır dışı edildi

Öte yandan Snell'in Ağustos 2016'da Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girerken yakalandığı, 'askeri yasak bölgeyi ihlal ve casusluk' suçlamasıyla 2016 yılının Ağustos-Ekim ayları arasında tutuklu kalmasının ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

PKK ve FETÖ ile etkileşim halinde

DHA'nın haberine göre, hakkında 'G-87' tahdit koduyla Türkiye’ye giriş yasağı bulunan ABD uyruklu Lindsey Tyler Snell'in sosyal medya üzerinden PKK/YPG ile FETÖ ile etkileşim halinde olduğu, ayrıca FETÖ bağlantılı 'The Investigative Journal' internet sitesi yazarlarından olduğu bildirildi.