Türkiye’nin batısındaki sınır kapılarından 2023'te 15 milyonu aşkın yolcu geçiş yaptı Avrupa’ya açılan sınır kapılarından 2023 yılında geçişler yüzde 141 oranında artış gösterdi. Tedbiri elden bırakmayan yetkililer 2 milyar 41 milyonluk kaçak malzeme yakaladı.

İHA

Türkiye, konumu itibarıyla Batı ve Orta Doğu’nun cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Her yıl binlerce turist veya iş insanı, sınır kapılarından geçerek Türkiye’ye geliyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 2023 yılında sınır kapılarından geçiş verilerini açıkladı

Sınır kapılarında yüzde 141 artış gerçekleşti

Edirne Valiliği tarafından gerçekleştirilen ‘2023 Genel Değerlendirme’ toplantısında söz alan Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin Avrupa'ya ve Balkan ülkelerine açılan sınır kapılarında 2023 yılı içerisinde yüzde 141 oranında bir artış gerçekleştiğini belirtti.

2023’te yolcu sayısı 15 milyon 6 bin 852’ye yükseldi

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Kırklareli'nin Demirköy ile yine Edirne 'deki Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarından 2022'de 13 milyon 692 bin 627 yolcu giriş çıkışı yaşanırken 2023'te bu sayı 15 milyon 6 bin 852'ye kadar çıktı.

Sınır kapılarından 15 milyonu aşkın giriş çıkış yapılırken kaçakçılık olaylarıyla da karşı karşıya kalındı.

574 olaya müdahale eden Vali Sezer, 2 milyar 41 milyon TL değerinde kaçakçılık malzemesinin ele geçirildiğini söyledi.

5 milyon 147 bin 667 araç giriş çıkış yaptı

Sınır kapılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sezer, “Edirne, hem kendi nüfusu hem de bulunduğu konum nedeniyle de ülkemizin batıya açılan kapısı konumunda yer alarak 4 tane büyük gümrük kapısı vardır. Bu gümrük kapılarında da önemli sayıda insan, araç giriş ve çıkışı söz konusu oluyor. 2023 yılında 5 milyon 147 bin 667 araç giriş çıkışı söz konusu oldu. Yine yolcu sayısında da 2022 yılında 13 milyon 692 bin civarında iken 2023 yılında ise 15 milyon civarında yolcu giriş ve çıkışı yaşandı." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)