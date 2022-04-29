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    Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Kavala kararı nedeniyle Alman Dışişleri'ne çağrıldı

    Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Kavala kararı nedeniyle Alman Dışişleri'ne çağrıldı

    Almanya, son derece küstah bir adım atarak Osman Kavala'ya verilen hapis cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 15:09
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    Gezi Parkı olaylarına ilişkin devam eden davada hakim karşısına çıkan sanıkların cezası belli oldu.

    4,5 yıldır cezaevinde bulunan Osman Kavala da bu dava kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Osman Kavala'ya verilen bu ceza Avrupa ülkelerini ve Türkiye'deki muhalefeti rahatsız etti.

    Bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika art arda Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrılar yaptı.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıkladı

    Almanya, Türk yargısının verdiği kararla ilgili küstah bir adım attı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisini Osman Kavala kararı nedeniyle bakanlığa çağırdı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, "Bugün Türk büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdığımızı ve hükümetin tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise mahkeme kararının, "Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB üyelik adayı olarak taahhüt ettiği anayasal standartlara ve uluslararası yükümlülüklere açıkça aykırı olduğunu" iddia etti.

    Türk yargısına herkes saygı duymalı

    Türkiye'nin davayla ilgili tavrı net.

    Eleştirilere cevap veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk yargısının kararına herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Osman Kavala hakkında AİHM'lik bir şeyin kalmadığını çünkü Kavala'nın Türkiye'de hüküm giydiğini söyledi.

    Türkiye'nin Soros'u

    2013 yılında Osman Kavala'nın Gezi Parkı olaylarını organize ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala'yı "Türkiye'nin Soros'u" olarak tanımlıyor.


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