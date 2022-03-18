Türkiye’nin çehresini değiştiren 6 Mega Proje

Son 20 yılda gerçekleştirilen ‘Mega Projeler’, Türkiye’nin çehresini değiştirdi. 2053 Vizyonu ile hayata geçirilen projeler, stratejik ve ekonomik faydaları da beraberinde getirdi.

Türkiye’nin son 20 yılında, birçok ‘Mega Proje’ hayata geçirildi.

Değişen çehresi ile Türkiye, Avrupa ve Asya kıtalarının birbirine bağlandığı noktada stratejik konumunu daha da güçlendirdi.

Ulaşım, savunma sanayii, enerji, sağlık, altyapı ve daha birçok alanda geliştirilen projeler, ‘yapılamaz’ tabularını yıktı. ‘2053 Vizyonu’ ile çıkılan yolda hayata geçirilen projeler global ticaretin de can damarlarından biri oldu.

MARMARAY PROJESİ

Mega Proje deyince akla gelecek ilk projelerden biri olan Marmaray, Avrupa ve Asya’yı İstanbul Boğazı’nı denizin altından birbirine bağladı.

ULAŞIM DERDİNİ HAFİFLETTİ

Proje sayesinde Bostancı ve Bakırköy arası 37, Söğütlüçeşme ve Yenikapı arası ise 12 dakikalık bir mesafede aşılabilir oldu.

DÜNYANIN EN DERİN BATIRMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Dünyanın en derin batırma özelliğine sahip Marmaray, 2. Abdülhamid’in projelerinden biriydi.

Türlü olumsuz söylentilere rağmen, Marmaray’ın ilk etabı 29 Ekim 2013 tarihinde açıldı. 2. Abdülhamid’in kağıt üzerinde kalan projesi hayata geçirildi. Bu proje, bölgesel çatışmalar arasında kalan Türkiye’ye yeni kapılar açtı.

PEKİN’DEN LONDRA’YA ULAŞAN BİR YOL…

Kuzey Koridoru ve Güney Koridoru gerek Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesi, gerekse çeşitli ambargolarla yüz yüze olan İran’da ve Orta Doğu coğrafyasının genelinde hakim olan istikrarsızlıklardan dolayı riskli konumdayken, Orta Koridor önem kazandı. Türkiye’nin tam kalbinde yer aldığı Orta Koridor Kafkaslara, oradan Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ile Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin'e ulaşmakta.

Pekin'den Londra'ya uzanan bu hat, yıllık 600 milyar doları aşkın ticaret trafiğinin merkezinde yer almakta.

Marmaray Projesi sayesinde Türkiye demir yollarının Avrupa hatlarına bağlanmasıyla Orta Koridor daha büyük bir önem kazandı.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE KUZEY ÇEVRE OTOYOLU PROJESİ

İstanbul Boğazı’na takılan 3’üncü gerdanlık olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü de ‘enlerin projesi olarak 26 Ağustos 2016 tarihinde açıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi, 3 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş, 322 metre kule yüksekliği ile eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek, tüm köprü sınıflarında ikinci en yüksek kulesine sahip asma köprüsü ve 1.408 metrelik ana açıklığa sahip.

Tüm asma köprüler arasında dokuzuncu en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 8,5 milyar lira harcanarak inşa edildi. Proje ile ağır vasıta ve transit trafiği şehir içinden uzaklaştırıldı.

AVRASYA TÜNELİ

İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi olarak da bilinen proje, 20 Aralık 2016’da hizmete sunuldu. Asya ve Avrupa yakaları, Kennedy Caddesi’nde Kumkapı ile D-100 Karayolu’nda Koşuyolu güzergâhında deniz tabanının altından bağlandı. 3 yıl 11 ay süren projenin yapım aşamasında yüzde 95’i Türk, toplam 700 mühendis ve 12 binden fazla kişi aynı anda görev yaptı.

YOLCULUK SÜRESİNİ 100 DAKİKADAN 15’E İNDİRDİ

Haliç üzerindeki Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafik yüklerini azaltan projenin başlangıç noktasından bitişe, karayolu ile yapılan yolculuk süresi 100 dakikadan 15 dakikaya indi.

ÜLKE EKONOMİSİNE 5 YILLIK KATKISI 8,1 MİLYAR LİRA

Yapıldığı günden bu yana tünelden geçen araç sayısı 79 milyonu geçti. Trafik verileri baz alınarak yapılan analize göre, tünel 1 saatlik zaman tasarrufu, daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlere katkı sağladı.

2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde edildi. Projenin ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı. Ayrıca 2021'deki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağlandı. 5 yılda toplam 37,2 ton atık geri kazandırılırken, toplam 50 bin ton emisyon azalımı gerçekleşti.

İSTANBUL HAVALİMANI

76,5 milyon metrekare alan üzerine inşa edilen ve birçok yönden dünyada ilkleri barındıran İstanbul Havalimanı’nın açılış töreni, 29 Ekim 2018 tarihinde yapıldı.

Birinci etap birinci fazı, 7 Nisan 2019’da tam kapasite ile işleme alındı. İlk faz, yılda 90 milyon yolcuya hizmet veren 1,4 milyon metrekarelik ana terminal binası, 3 bağımsız ve 2 yardımcı pistleri, hava kontrol kulesi ve destek tesislerle faaliyete geçti.

Projenin tüm fazları tamamlandığında, 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.

225 bin kişiye iş kapısı olacak bu proje ile aynı zamanda dünya nüfusunun üçte biri İstanbul’a direkt bağlanabilecek.

Projenin toplam 4 etabının 2028 yılında tamamlanması öngörülüyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, 1.550 metre orta açıklığı ve 2.682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsü Osmangazi, körfezi geçme süresini 1 saat 30 dakikan 6 dakikaya indirdi.

Proje ile Gebze-İzmit aksının trafik yükü önemli ölçüde rahatladı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Son olarak bahsedeceğimiz Mega Proje ise, 1915 Çanakkale Köprüsü...

Simgesel köprü, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümde, 18 Mart 2022’de açılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri.

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, iki kıta arasındaki yolculuk süresini 6 dakikaya düşecek.

KÖPRÜDEKİ SİMGELER

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor.

Kırmızı-beyaz renge sahip kuleler, Türk bayrağını temsil ediyor. Kule yüksekliği ise, 334 metreye ulaşıyor.

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

Köprünün ülke ekonomisine yıllık toplam 415 milyon euro katkı sağlaması bekleniyor.