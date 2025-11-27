Türkiye'nin Çelik Kubbe anlaşması İsrail'de gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, son yıllarda savunma sanayii üretimini önemli ölçüde artırarak dış tedarikçilere bağımlılığı azalttı.

Son olarak Türkiye'nin entegre ve çok katmanlı Çelik Kubbe hava savunma sistemini güçlendirmek ve geliştirmek için 6,5 milyar dolar değerinde sözleşme imzalandı.

Radarlar, füzeler, elektro-optik sensörler, komuta ve kontrol merkezleri ile farklı menzillerde hava savunma unsurlarını içeren proje, toplam 47 bileşenden oluşuyor.

"TÜRKİYE SAVUNMADA EN ÜST SIRALARDA"

Times of Israel gazetesi Türkiye'nin Çelik Kubbe anlaşmasına geniş yer verdi.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin Gazze'nin işgalinde ciddi şekilde gerildiği ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve 36 üst düzey İsrailli yetkili hakkında soykırım iddiasıyla tutuklama emri çıkardığına da değinilen haberde bölgedeki gerilimler artarken Türkiye'nin savunma harcamalarını yükselttiği ve özellikle insansız hava araçları üretimi ile silah ihracatında öne çıktığını vurgulandı.

İHA'ların Ukrayna, Suriye, Karabağ ve Afrika'daki çatışmalarda kullanıldığı belirtilen haberde ayrıca Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün 'sözleşmelerin Türkiye'nin caydırıcılığını artıracağını ve savaş sistemlerinin menzil ile kapsamını genişletmeye katkı sağlayacağı' sözlerine yer verildi.

'Türkiye'nin uzun süredir savunmasını güçlendirdiği ve artık savunma sanayii ihracatında dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldığı' ifade edildi.