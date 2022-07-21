Türkiye'nin çözdüğü tahıl krizinin ciddi boyutu

Dünyanın tahıl ambarı Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sürmesi, ülkeleri benzeri görülmemiş bir tahıl krizine sürükledi. Türkiye'nin çabalarıyla iki ülke tahıl koridoru için anlaşmaya vardı.

Dünyanın tahıl ambarı olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünya genelinde büyük bir gıda krizini tetikledi.

Savaşın başlamasından bu yana geçen 5 ayda uluslararası piyasalarda buğday fiyatları yüzde 34 arttı.

Türkiye'nin çabaları sonuç verdi

Tüm bu süreç yaşanırken Türkiye bu konuda kritik bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı diploması faaliyetleri sonuç verdi.

İmzalar İstanbul'da atılacak

İki ülke İstanbul'da düzenlenen müzakereler sonucu tahıl koridorunun açılması konusunda anlaşmaya varıldı ve imzalar yarın İstanbul'da atılacak.

Tahıl krizi nasıl oluştu?

Rusya, ürünlerinin yüzde 90'ını gemilerle ihraç eden Ukrayna'nın tahılını limanlarda bloke ederek, gıdayı bir silah gibi kullanarak küresel ölçekte gıda krizinin büyümesine sebep oldu.

Odessa Limanı'nda bekleyen gelmilerden dolayı tahıl depoları boşaltılamadı ve bunun sonucunda yeni çıkan mahsulün hasadı gerçekleştirilemedi.

Rusya silah gibi kullandı

22 milyon ton Ukrayna tahılının ülkeden ihracının Rusya tarafından engellendiği belirtilirken bu durum açlıkla mücadele eden Afrika ve Asya ülkelerinde açlık ve kıtlık sorunun büyümesine sorununa yol açtı.

34 ülke ihracatı yasakladı

Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerine göre başlayan savaş sonrası toplam 34 ülke, vatandaşlarını bir kıtlık ihtimalinden korumak için tahıl ticaretine engeller getirdi.

Bu durum sonucu tahil sevkiyatları durma noktasına geldi ve fiyatlar iki katına yaklaşık seviyede artış gösterdi.

Türkiye'de durumdan etkilendi

Bu durum, dünyanın en büyük üçüncü buğday ve arpa ithalatçısı durumundaki Türkiye için de sıkıntı oluşturdu. Türkiye krizi aşabilmek için yeni rota arayışlarına girdi.

"Tüm dünya için çok tehlikeli bir hal"

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Savaşın etkileri sadece Ukrayna için değil tüm dünya için giderek çok tehlikeli hale geliyor. Özellikle Afrika'da büyük bir açlık yaşanması ihtimaline karşı uyarıda bulunuyoruz. Enerji ve gıdada fiyatların artmasına ve kıtlığa neden olan şey savaştır. Bu krizin nedeni (Rusya'ya uygulanan) yaptırımlar değildir." diye konuşmuştu.

Tahil koridoruyla ülkelere ulaştırılacak

Türkiye’nin garantisi altında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin de katılımıyla yapılan görüşmelerde güvenli bir ticaret yolunun açılarak halen depolarda bekletilen 22 milyon ton civarındaki Ukrayna tahılının Orta Doğu ve Afrika’daki ülkelere ulaştırılması sağlanacak.