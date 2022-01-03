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    Türkiye'nin çözülemeyen sorunu: Başıboş sokak köpekleri

    Başıboş sokak köpeklerinden şikayetçi olan vatandaşlar, tehlike anlarını Ensonhaber'in Whatsapp ihbar hattıyla paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 13:49
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    Türkiye'nin çözülemeyen sorunu: Başıboş sokak köpekleri

    Uzun yıllardır sokaklardaki başıboş köpekler nedeniyle yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

    Son olarak Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye isimli bebeğin 2 pitbullun saldırısına uğramasıyla, hükümet de olaya el attı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelere tehlikeli ve başıboş sokak köpeklerinin toplatılması yönünde talimat verdi.

    BELEDİYELERE HIZLANMA VE İYİLEŞTİRME ÇAĞRISI

    Birçok belediye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sokak köpeklerine ilişkin toplama çalışmalarına başlarken, barınaklarda da iyileştirme çalışmaları hızlandırıldı.

    Ancak hala birçok noktada başıboş sokak köpekleri, yaş fark etmeksizin vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

    Türkiye'nin çözülemeyen sorunu: Başıboş sokak köpekleri VİDEO

    VATANDAŞLAR BAŞIBOŞ KÖPEKLERDEN ŞİKAYETÇİ

    Ülkenin çeşitli noktalarından vatandaşlar, çocuklarının okula gidip dönememesinden, parklarda rahat dolaşamamaktan ve araç kullanırken yaşadıkları sıkıntılardan şikayet ediyor.

    Türkiye nin çözülemeyen sorunu: Başıboş sokak köpekleri #1

    BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

    Saldırgan sokak köpeklerine çözüm getirilmesini talep eden vatandaşların Ensonhaber'in Whatsapp ihbar hattına gönderdiği videolarda, sokaklardaki başıboş köpek sayısının çokluğu dikkat çekti.

    Görüntülerde, saldırgan köpeklerin çevredekilere verdiği rahatsızlıklar yer aldı.

    Türkiye nin çözülemeyen sorunu: Başıboş sokak köpekleri #2


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