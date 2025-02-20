Türkiye’nin denizlerinde 5 yılda 105 bin 437 göçmen kurtarıldı

DHA

Son yıllarda ekonomik kriz ve savaş gibi nedenlerden ötürü Asya ile Afrika'daki ülkelerini terk etmek zorunda kalanlar, Avrupa’ya gitmek için Akdeniz’i kullanıyor.

Daha iyi yaşam umuduyla göç edenlerin yolculuk yaptığı Türkiye denizlerinde, geçen yıl 841 arama kurtarma gerektiren yasa dışı göçmen olayı yaşandı.

Türk denizlerinde 2024'te 23 bin 330 göçmen kurtarıldı, 41 kişi ölü bulundu, 11 kişi kayboldu.

EN FAZLA OLAY 2015'TE

Türk denizlerinde arama kurtarma gerektiren yasa dışı göçmen olayının en fazla yaşandığı yıl 2015 oldu. 2015'te 1540 yasa dışı göçmen olayında 58 bin 570 kişi kurtarıldı, 263 göçmen ölü bulundu, 201 kişi kayboldu.

2020'de arama kurtarma gerektiren yasa dışı göçmen olayı 294'e düştü. Bu olaylarda 9 bin 164 kişi kurtarıldı, 45 kişi ölü bulundu, 2 kişi yaralandı, 50 göçmen de kayboldu.

Türk denizlerinde 2020'den sonra arama kurtarma gerektiren yasa dışı göçmen olayı, kurtarılan kişi sayısı da arttı.

2020'DEN SONRA ARTIŞ GÖSTERDİ

Türk denizlerinde 2020-2024 yıllarında 105 bin 43, 2021'de 18 bin 529, 2022'de 30 bin 437, 2023'te ise 23 bin 977 göçmen kurtarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre 2010-2014 yıllarında Türk denizlerinde 207 bin 505 göçmen kurtarıldı.

Arama kurtarma gerektiren yasa dışı göçmen olaylarında 964 kişi öldü, 514 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti. Türk denizlerinde arama kurtarma gerektiren yasa dışı olay sayısı 2010'da 36 iken 2024'te 841'e yükseldi.

ÖLENLER, KAYBOLANLAR, KURTARILANLAR..

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, 2010-2024 yıllarını kapsayan süreçte denizlerde arama kurtarma gerektiren yasa dışı göçmen olayı, kaybolan, ölü bulunan ve kurtarılan kişi sayısı şöyle: