Türkiye'nin doğalgaz keşfinin önemi

Ekonomist Sefer Şener, doğalgaz rezervinin ekonomiye büyük katkı sağlayacağını açıkladı.

Ekonomist Sefer Şener, CNN Türk ekranlarında doğalgaz keşfi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'ta müjdeleyeceği habere de değinen Sefer Şener, ülkemizdeki doğalgaz keşfinin önemini anlattı.

Türkiye'nin her yıl 45 milyar metreküpe ulaşan bir doğalgaz ihtal ettiğini belirten Şener, Türkiye'nin toplam kullandığı doğalgazın yüzde 98'ini yurt dışından ithal ettiğini söyledi.

"DOĞALGAZ FATURALARINA YANSIMASI OLACAK"

Bunun faturasının her yıl 13 ile 15 milyar dolar arasında değiştiğini ifade eden Şener, şu sözlerle devam etti:

"Bu kadar büyük miktarda bir para ödüyoruz doğalgaza. Bundan sonraki aşamada yeni bir keşifle birlikte 10-15 yıl ileriye yetecek kadar bir rezerv oluşturacağı beklentisi var. Bunun çok büyük etkileri var. Gazın çıkarılışana 2023 yılından itibaren başlanacak. Doğalgaz faturalarına yansıması olacak mı, kesinlikle olacak ama doğalgazın çıkarılıp kullanıma açılması gerekiyor. Türkiye'deki doğalgazınyüzde 32'si konutlarda, yüzde 27'si sanayi, yüzde 23'ü ise elektrik santrellerinde kullanılıyor.Bu kadar yoğun konut kullanımının da olduğu dönemde, 2023'den itibaren gazın kullanılacak olması ciddi bi rekabeti de oluşturacak.

Ekonomist Sefer Şener: Doğalgaz rezervi ekonomiye büyük katkı sağlayacak



"HESAPLI VAZİYETTE PİYASAYA SÜRÜLECEK"

Tüketicilerin, halkın faturalarına yansımaya başlayacak. Rekabet oluştuğu zaman fiyatta ciddi anlamda oynamalar olabileceğini öngörüyoruz şimdiden. İkinci yerli üretime dayalı doğalgaz üretimi çok daha hesaplı vaziyette piyasaya sürme ihtimalleri de var. Diğer taraftan bunun halka direkt yansıması faturalara olacak belki ama bir de dolaylı yansıması var. Sizin 2023'den itibaren bunu çıkarıp işletmelerin kullanımına sürmeniz demek işletmelerinizin özellikle ihracat yapan işletmelerinizin maliyet avantajı sağlamanız demek.

"İHRACAT VE MİLLİ GELİR ARTACAK"

Uluslararası piyasada sizin işletmelerinizin daha güçlü hale gelmesi demek. Bu kadar güçlü olduğunuzda da ihracatınız artacak, milli gelir artacak, cari açık düşecek. Dolaylı yansıması var, Türkiye lojistik üs olma yolunda hızlı adımlarla gidiyor, yaptığı yatırımlarla. Önümüzdeki dönemde ticari merkez olmamızın da önünü açıyor. Bu hızla gidilirse hem halka kısa vadede yansdığını hem de işletmelere çok ciddi bir rekabet avantajı sunacağını düşünüyoruz."