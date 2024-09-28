Türkiye'nin doğurganlık hızı Fransa'dan daha düşük Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğurganlık hızının düştüğüne dikkati çekti ve "İnsan gücümüzü kaybediyoruz" dedi.

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Haber Merkezi

Türkiye'de doğum oranları alarm vermeye başladı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistiklerine göre Türkiye'de toplam doğurganlık hızı kayıtlara geçen en düşük seviyeye geriledi.

TÜİK'in verilerine göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı, yani bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı, 2023 yılında 1,51'e düştü.

Türkiye'de doğum oranlarının düşmeye başlamasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Doğum oranı düşük olan illerde çalışmalar yapılmaya başlandı.

CNN Türk ekranlarında katıldığı canlı yayında konuşan ve bu konuya da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kritik düşüşe dikkati çekti.

CEVDET YILMAZ: DOĞUM ORANLARI FRANSA'NIN ALTINA DÜŞTÜ

Cevdet Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Doğurganlık hızımız Fransa'dan daha düşük. Burada kritik eşik 2.1'dir, bizde 1.5'te. Biz kritik noktanın çok altındayız. Bizim en büyük gücümüz insanımız. Bunu giderek kaybediyoruz.

"TÜRKİYE'NİN NÜFUSU DÜŞMEYE BAŞLAYACAK"

Cumhurbaşkanımız boşuna 3 çocuk demedi yıllarca. Bu en temel meselelerden birisi. Bir süre sonra Türkiye'nin nüfusu düşmeye başlayacak.

958 BİN 408 BEBEK DOĞDU

2023'te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken, 2023'te 1,51 çocuk olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ORAN ŞANLIURFA'DA

Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2023'te en yüksek gerçekleştiği kent, 3,27 çocukla Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti.

Bu ili 2,72 çocukla Şırnak, 2,4 çocukla Mardin izledi.

EN DÜŞÜK ORAN BARTIN'DA

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,13 çocukla Bartın oldu.

Bu ilin ardından 1,14 çocukla Zonguldak ve Karabük, 1,16 çocukla Kütahya geldi.