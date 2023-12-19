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Türkiye'nin doğusu dondurucu soğuklara teslim

Türkiye'nin doğusu dondurucu soğuklara teslim Türkiye'nin doğusunda dondurucu soğuklar etkili oluyor. Ağrı, Kars ve Ardahan’da nehir ve göletler buz tuttu. Erzurum’da bu sabah uyananlar kaldırımlar ve araç camlarının buz kestiğini gördü.