Türkiye'nin dört bir yanında bayram coşkusu
AA

Ramazan Bayramı, tüm Türkiye’de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Türkiye’nin her köşesinde hissedilen bayram coşkusu, sayısız insanı bir araya getirdi.

Sabahın erken saatlerinde kalkan milyonlarca insan, bayram namazı için camilere akın etti.

CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI YOĞUNLUĞU

Ülkenin her köşesinde, camilerde yoğun kalabalıklar gözlendi.

MİLYONLAR BERABER SAF TUTTU

Doğudan batıya, her şehirde milyonlarca insan, omuz omuza saf tutarak bayram namazını eda etti.

YÜREKLERİ ISITAN GÖRÜNTÜLER

Camilerden yükselen ezan sesleri, bayramın manevi havasını tüm ülkeye yayarken, ortaya yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı.

İSTANBUL

EDİRNE

ANKARA

ÇANAKKALE

MARDİN

BURSA

SAKARYA

HATAY

ELAZIĞ

ADIYAMAN

SAMSUN

KARS

MALATYA

ŞANLIURFA

KAHRAMANMARAŞ

KAYSERİ

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Büşra Yıldız
Muhabir