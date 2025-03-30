Türkiye'nin dört bir yanında bayram coşkusu

AA
Ramazan Bayramı, tüm Türkiye’de büyük bir coşkuyla karşılandı.
Türkiye’nin her köşesinde hissedilen bayram coşkusu, sayısız insanı bir araya getirdi.
Sabahın erken saatlerinde kalkan milyonlarca insan, bayram namazı için camilere akın etti.
CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI YOĞUNLUĞU
Ülkenin her köşesinde, camilerde yoğun kalabalıklar gözlendi.
MİLYONLAR BERABER SAF TUTTU
Doğudan batıya, her şehirde milyonlarca insan, omuz omuza saf tutarak bayram namazını eda etti.
YÜREKLERİ ISITAN GÖRÜNTÜLER
Camilerden yükselen ezan sesleri, bayramın manevi havasını tüm ülkeye yayarken, ortaya yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı.
İSTANBUL
EDİRNE
ANKARA
ÇANAKKALE
MARDİN
BURSA
SAKARYA
HATAY
ELAZIĞ
ADIYAMAN
SAMSUN
KARS
MALATYA
ŞANLIURFA
KAHRAMANMARAŞ
KAYSERİ
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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