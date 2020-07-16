Türkiye'nin dört bir yanında demokrasi nöbeti tutuldu

Türkiye'nin dört bir yanında demokrasi nöbeti tutuldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.’üncü yıl dönümü dolayısıyla, bütün ülkede nöbet tutmak için vatandaşlar meydanlara akın etti.

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi üzerinden 4 yıl geçti. Darbe girişiminin ve milletimiz tarafından püskürtülüşünün yıl dönümünde bütün ülke tek yürek oldu.

İllerin ve ilçelerin meydanlarında toplanan vatandaşlar demokrasi nöbetine akın etti.

İllerin meydanlarında kutlanan Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ardından vatandaşlar nöbet için meydanlarda nöbet tuttu.

İSTANBUL-EYÜP SULTAN MEYDANI

15 Temmuz şehitlerini anmak, gazileri onurlandırmak, birlik ve beraberlik duygularını taze tutmak için tüm yurtta olduğu gibi Eyüpsultan’da da anma programı düzenlendi.





Anma programı şehitler için Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Mevlid-i Şerif’in ardından dualar edildi, meydandaki yüzlerce kişi hep bir ağızdan “Amin” dedi. Program mehter takımının sahne almasıyla devam etti. Mehteranların gösterisine vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

MUĞLA-FETHİYE BEŞKAZA MEYDANI

Fethiye'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.’üncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Gecede şehitlerin ruhuna dualar edilip darbeye karşı darbe yapan aziz milletin kahramanlıklarının sergilendiği belgeseller izletildi.

Türkiye'nin dört bir yanında demokrasi nöbeti tutuldu VİDEO

BALIKESİR-BANDIRMA CUMHURİYET MEYDANI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geniş önlemlerle meydana gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk Bayraklarıyla bir araya gelerek başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri andı.





Programda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Demokrasi Nöbetinde Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti.

4 yıl gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminden belgeseller ve Sinevizyon gösterimleri dev ekranda canlı olarak yayınlandı.

Saat 00:13’ü gösterdiğinde camilerden Salalar okunmasının ardından Kur’an’ı Kerim ve Şehitlerimiz için dualar edildi.





ANKARA-ALTINDAĞ

Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle vatandaşlar sabaha kadar "Demokrasi nöbeti" tutacak.

Ankara Valiliği ve Altındağ Belediyesince 1. TBMM’de düzenlenen etkinliklere, şehit aileleri de davet edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen emniyet güçleri ve vatandaşların görüntülerinin yer aldığı fotoğraf sergisi de açıldı. Nöbet ise sabaha kadar devam edecek

ŞIRNAK

Akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi Şırnak Valiliği önündeki alanda demokrasi nöbeti tuttu. Meydanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini dinleyen Şırnaklılar, FETÖ'nün darbe girişimine, başlattıkları demokrasi nöbetiyle tepkilerini gösterdi.





Şiir ve ilahi dinletisi, 15 Temmuz konulu çeşitli videoların gösterimi ile devam etti. Gece salaların okunmasından sonra demokrasi nöbeti gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı meydanın etrafı demir bariyerlerle çevrildi.





