Türkiye'nin dört bir yanında şehir hastaneleri yükseliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm büyükşehirlerde planlaması yapılan şehir hastanelerinde sona gelindiğini vurgulayarak projelerin tamamlanmasıyla toplam 37 şehir hastanesi olacağını ifade etti.

ensonhaber.com

Türkiye sağlık sektöründeki büyük atılımına devam ediyor.

Sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastanelerinin yapımı devam ediyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık sağlık alanında yapılan çalışmaları ve yeni getirilen uygulamaları duyuruyor.

Bu uygulamalar ve hastaneler, Türkiye'nin sağlık alanında geçmişten bugüne kadar olan değişimini de gözler önüne seriyor.

Muhalefetin takoz olup projeleri durdurmak için elinden geleni yaptığı birçok ilde 'şehir hastaneleri' yükseliyor...

22 şehir hastanesi açıldı

Bakan Koca, son olarak şehir hastanelerine ilişkin son durumun sorulması üzerine, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını anımsattı.

Böylelikle 22'nci şehir hastanesinin açılmış olduğunu aktaran Koca, bir iki hafta içerisinde İzmir Şehir Hastanesi'nin de hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

"37'ye yakın şehir hastanemiz tamamlanmış olacak"

Bakan Koca, "Bütün büyükşehirlerimizde şehir hastanesi yapmak üzere bir planlama yapıldı.

Kimisinin projesi tamamlanırken kimisinin de yapımı devam ediyor. İnşaatı devam edenlerle birlikte toplam 37'ye yakın şehir hastanemiz tamamlanmış olacak." dedi.

Adana Şehir Hastanesi

1595 Yatak Sayısı - 330 Poliklinik Sayısı - 60 Ameliyathane Sayısı - 259 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 4167 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

4050 Yatak Sayısı - 904 Poliklinik Sayısı - 131 Ameliyathane Sayısı - 997 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 6278 Araçlık Otopark - 2 Helikopter Pisti

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

4050 Yatak Sayısı - 1031 Poliklinik Sayısı- 125 Ameliyathane Sayısı - 666 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 9865 Araçlık Otopark - 4 Helikopter Pisti

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi

1100 Toplam Yatak Sayısı - 232 Poliklinik Sayısı - 35 Ameliyathane Sayısı - 149 Yoğun Bakım Yatak Sayısı -1893 Araçlık Otopark

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

2682 Yatak Sayısı - 710 Poliklinik Sayısı - 90 Ameliyathane Sayısı - 423 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 8046 Araçlık Otopark - 3 Helikopter Pisti

Bursa Şehir Hastanesi

1355 Yatak Sayısı - 403 Poliklinik Sayısı - 49 Ameliyathane Sayısı - 294 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 3881 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

1038 Yatak Sayısı - 227 Poliklinik Sayısı - 35 Ameliyathane Sayısı - 189 Yataklı Yoğun Bakım Ünitesi - 2209 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti

Erzurum Şehir Hastanesi

1570 Toplam Yatak Sayısı - 353 Poliklinik Sayısı - 36 Ameliyathane Sayısı - 226 Yoğun Bakım Yatak Sayısı -3500 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti

Eskişehir Şehir Hastanesi

1235 Toplam Yatak Sayısı - 256 Poliklinik Sayısı - 37 Ameliyathane Sayısı - 198 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 2208 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

800 Yatak Sayısı - 220 Poliklinik Sayısı - 27 Ameliyathane Sayısı - 208 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 873 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti

Isparta Şehir Hastanesi

845 Yatak Sayısı - 167 Poliklinik Sayısı - 20 Ameliyathane Sayısı - 188 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 1965 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

1000 Toplam Yatak Sayısı - 240 Poliklinik Sayısı - 27 Ameliyathane Sayısı - 166 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 1367 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

1205 Toplam Yatak Sayısı - 224 Poliklinik Sayısı - 45 Ameliyathane Sayısı - 224 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 1071 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti

Kayseri Şehir Hastanesi

1607 Toplam Yatak Sayısı - 404 Poliklinik Sayısı - 43 Ameliyathane Sayısı - 320 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 3300 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti

Kocaeli Şehir Hastanesi

1218 Toplam Yatak Sayısı - 218 Poliklinik Sayısı - 63 Ameliyathane Sayısı

188 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 2305 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti

Konya Şehir Hastanesi

1250 Toplam Yatak Sayısı - 384 Poliklinik Sayısı - 49 Ameliyathane Sayısı

289 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 2923 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti

Manisa Şehir Hastanesi

558 Yatak Sayısı - 145 Poliklinik Sayısı 19 - Ameliyathane Sayısı 205

Yoğun Bakım Yatak Sayısı 1464 - Araçlık Otopark 1 Helikopter Pisti

Mersin Şehir Hastanesi

1330 Toplam Yatak Sayısı - 276 Poliklinik Sayısı - 51 Ameliyathane Sayısı

263 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 4061 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi

605 Yatak Sayısı - 128 Poliklinik Sayısı - 18 Ameliyathane Sayısı

119 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 2600 Araçlık Otopark Kapasitesi - 1 Helikopter Pisti

Yozgat Şehir Hastanesi

475 Toplam Yatak Sayısı - 148 Poliklinik Sayısı - 18 Ameliyathane Sayısı

77 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 1178 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti