Türkiye'nin dört bir yanında şehir hastaneleri yükseliyor

Türkiye sağlık sektöründeki büyük atılımına devam ediyor.
Sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastanelerinin yapımı devam ediyor...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık sağlık alanında yapılan çalışmaları ve yeni getirilen uygulamaları duyuruyor.
Bu uygulamalar ve hastaneler, Türkiye'nin sağlık alanında geçmişten bugüne kadar olan değişimini de gözler önüne seriyor.
Muhalefetin takoz olup projeleri durdurmak için elinden geleni yaptığı birçok ilde 'şehir hastaneleri' yükseliyor...
22 şehir hastanesi açıldı
Bakan Koca, son olarak şehir hastanelerine ilişkin son durumun sorulması üzerine, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını anımsattı.
Böylelikle 22'nci şehir hastanesinin açılmış olduğunu aktaran Koca, bir iki hafta içerisinde İzmir Şehir Hastanesi'nin de hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.
"37'ye yakın şehir hastanemiz tamamlanmış olacak"
Bakan Koca, "Bütün büyükşehirlerimizde şehir hastanesi yapmak üzere bir planlama yapıldı.
Kimisinin projesi tamamlanırken kimisinin de yapımı devam ediyor. İnşaatı devam edenlerle birlikte toplam 37'ye yakın şehir hastanemiz tamamlanmış olacak." dedi.
Adana Şehir Hastanesi
1595 Yatak Sayısı - 330 Poliklinik Sayısı - 60 Ameliyathane Sayısı - 259 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 4167 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
4050 Yatak Sayısı - 904 Poliklinik Sayısı - 131 Ameliyathane Sayısı - 997 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 6278 Araçlık Otopark - 2 Helikopter Pisti
Ankara Etlik Şehir Hastanesi
4050 Yatak Sayısı - 1031 Poliklinik Sayısı- 125 Ameliyathane Sayısı - 666 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 9865 Araçlık Otopark - 4 Helikopter Pisti
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
1100 Toplam Yatak Sayısı - 232 Poliklinik Sayısı - 35 Ameliyathane Sayısı - 149 Yoğun Bakım Yatak Sayısı -1893 Araçlık Otopark
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
2682 Yatak Sayısı - 710 Poliklinik Sayısı - 90 Ameliyathane Sayısı - 423 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 8046 Araçlık Otopark - 3 Helikopter Pisti
Bursa Şehir Hastanesi
1355 Yatak Sayısı - 403 Poliklinik Sayısı - 49 Ameliyathane Sayısı - 294 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 3881 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
1038 Yatak Sayısı - 227 Poliklinik Sayısı - 35 Ameliyathane Sayısı - 189 Yataklı Yoğun Bakım Ünitesi - 2209 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti
Erzurum Şehir Hastanesi
1570 Toplam Yatak Sayısı - 353 Poliklinik Sayısı - 36 Ameliyathane Sayısı - 226 Yoğun Bakım Yatak Sayısı -3500 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti
Eskişehir Şehir Hastanesi
1235 Toplam Yatak Sayısı - 256 Poliklinik Sayısı - 37 Ameliyathane Sayısı - 198 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 2208 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
800 Yatak Sayısı - 220 Poliklinik Sayısı - 27 Ameliyathane Sayısı - 208 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 873 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti
Isparta Şehir Hastanesi
845 Yatak Sayısı - 167 Poliklinik Sayısı - 20 Ameliyathane Sayısı - 188 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 1965 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
1000 Toplam Yatak Sayısı - 240 Poliklinik Sayısı - 27 Ameliyathane Sayısı - 166 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 1367 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
1205 Toplam Yatak Sayısı - 224 Poliklinik Sayısı - 45 Ameliyathane Sayısı - 224 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 1071 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti
Kayseri Şehir Hastanesi
1607 Toplam Yatak Sayısı - 404 Poliklinik Sayısı - 43 Ameliyathane Sayısı - 320 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 3300 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti
Kocaeli Şehir Hastanesi
1218 Toplam Yatak Sayısı - 218 Poliklinik Sayısı - 63 Ameliyathane Sayısı
188 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 2305 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti
Konya Şehir Hastanesi
1250 Toplam Yatak Sayısı - 384 Poliklinik Sayısı - 49 Ameliyathane Sayısı
289 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 2923 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti
Manisa Şehir Hastanesi
558 Yatak Sayısı - 145 Poliklinik Sayısı 19 - Ameliyathane Sayısı 205
Yoğun Bakım Yatak Sayısı 1464 - Araçlık Otopark 1 Helikopter Pisti
Mersin Şehir Hastanesi
1330 Toplam Yatak Sayısı - 276 Poliklinik Sayısı - 51 Ameliyathane Sayısı
263 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 4061 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi
605 Yatak Sayısı - 128 Poliklinik Sayısı - 18 Ameliyathane Sayısı
119 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 2600 Araçlık Otopark Kapasitesi - 1 Helikopter Pisti
Yozgat Şehir Hastanesi
475 Toplam Yatak Sayısı - 148 Poliklinik Sayısı - 18 Ameliyathane Sayısı
77 Yoğun Bakım Yatak Sayısı - 1178 Araçlık Otopark - 1 Helikopter Pisti
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış