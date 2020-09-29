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    Türkiye'nin düşmanla mücadele verdiği 5 farklı cephe

    Türkiye'nin düşmanla mücadele verdiği 5 farklı cephe

    Vatanın güvenliği sağlayıp milletin birliğini devam ettirmek için görevinin başında olan Mehmetçik, 5 farklı cephede dosta güven düşmana korku veriyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 10:45
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 10:45
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son yıllarda büyük bir mücadele vermeye başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlığıyla sahada atılan adımlar, Türkiye'nin masada elini fazlasıyla güçlendirdi.

    SURİYE'DE PLANLAR BOZULDU

    Suriye'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen harekatlar, bölgede yeni bir devlet kurulmasının önüne geçti.

    Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin sınır güvenliği sağlandı ve barış ortamı oluşturuldu.

    Türkiye nin düşmanla mücadele verdiği 5 farklı cephe #1

    KUZEY IRAK'TA İNLERİNE GİRİLDİ

    Irak'ın kuzeyinde de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara hız verildi.

    Yaz kış demeden teröristlere yönelik operasyonlar düzenleyen Mehmetçik, örgütün adeta belini kırdı.

    Türkiye nin düşmanla mücadele verdiği 5 farklı cephe #2

    EGE VE AKDENİZ

    Türkiye; Ege ve Akdeniz'de de Mavi Vatan parolasıyla düşmana korku verdi.

    Türkiye'yi bölgede saf dışı bırakmak isteyen dış güçlerin planları, atılan adımlarla yerle bir edildi.

    Sahada gösterilen askeri güç, Türkiye'nin karşısında yer alan ülkeleri dize getirdi.

    Türkiye nin düşmanla mücadele verdiği 5 farklı cephe #3

    AZERBAYCAN'A TAM DESTEK

    Son olarak Türkiye, askeri gücünü Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalarda hissettirdi.

    Türkiye'den tam destek alan Azerbaycan, Türk SİHA'ları ile Ermeni güçlerine ağır darbeler vurdu.

    Türkiye de bölgede olumsuz bir duruma karşı harekete geçti.

    ERMENİSTAN'IN TÜRKİYE KORKUSU

    Bölgede askeri hareketlilik yaşandı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'nin Azerbaycan'a destek olmaması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

    Türkiye nin düşmanla mücadele verdiği 5 farklı cephe #4

    LİBYA'DA TÜRKİYE'NİN DEDİĞİ OLDU

    Türkiye, sınırları çevresindeki 5 farklı cephenin yanı sıra Libya'da da dengelerin değişmemesi için mücadele veriyor.

    Libya Ordusu'nun darbeci Hafter karşısında yetersiz kalmamasını isteyen Türkiye, bölgeye sevk ettiği SİHA'larla Libya'daki durumu kontrol altına aldı.

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