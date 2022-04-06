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    Türkiye’nin en büyük 5 şehrinde ulaşım ücretleri

    Türkiye’nin en büyük 5 şehrinde ulaşım ücretleri

    İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'nın aralarında bulunduğu Türkiye’nin en büyük beş şehri arasında en ekonomik toplu ulaşım ücreti Bursa'da oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 18:23
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 18:27
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    Türkiye'de gündem belediyelerin toplu ulaşım ücretlerine yaptığı peş peşe zamlar...

    Özelikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası  akaryakıt fiyatlarının artışını öne süren belediyeler, İl Meclislerini bu yönde karar almaya zorladı.

    İlk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle  başlayan zam furyası dün İzmir, bugün de İstanbul ile devam etti.

    Özellikle Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de ulaşıma yüzde 40 zam gelmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

    Büyükşehir belediyelerinin getirdiği bu zamlar sonrası ise ulaşımda en ucuz ve en pahalı büyükşehir kim sorusu da cevap buldu.

    En ucuzu Bursa'da

    Türkiye’nin en büyük 5 şehrinde en ucuz toplu ulaşım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yönetiminde Bursa'da gerçekleşti.

    Ulaşımda tam bilette 5,25 lira, indirimlide 4,50 lira ve öğrencide 2,25 lira fiyat tarifesi belirleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın arasında en hesaplı belediye olarak göze çarpıyor.

    En pahalı ulaşım İstanbul'da

    Bugünkü gelen yüzde 40 zam sonrası en pahalı ulaşım da İstanbul zirvede yer aldı.

    Türkiye’nin en büyük 5 şehrinde ulaşım ücretleri #1

    En ucuz su da Bursa'da

    Türkiye'de büyükşehirler genelinde su tarifeleri incelendiğinde de en hesaplı tarife yine Bursa'da...

    Bursa'da 2022 Ocak ayından itibaren konutlarda suyun metreküp fiyatını 4,98 ve atık su bedelini 1.24 TL olarak belirlerken; içme suyu bedeli faturalara 6.22 TL olarak yansıtılıyor.

    Türkiye’nin en büyük 5 şehrinde ulaşım ücretleri #2


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