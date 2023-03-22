Türkiye'nin en büyük kayısı deposu, afetzedeler için lojistik merkeze dönüştürüldü 5 bin ton kapasiteli, Türkiye'nin en büyük kayısı deposu, faaliyete geçmeden önce depremzedelerin ihtiyaçlarının daha hızlı ve kolay karşılanması amacıyla lojistik merkeze dönüştürüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, organize sanayi bölgeleri ve özel sektör eliyle depremzedelere gönderilen ihtiyaç malzemelerinin tasnif edilmiş bir şekilde öncelikli lokasyonlara sevk edilmesi amacıyla Türkiye genelinde lojistik merkezler kuruldu.

Yardım üslerine gelen binlerce ürün, kategorize edilerek tırlara yüklenip, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan Acil Sosyal Yardım Ekipleri (ASYA) aracılığıyla afetzedelere ulaştırılıyor.

Daha hızlı ve verimli bir afet lojistiği için oluşturulan merkezlerden biri de Malatya'da kuruldu.

Yardım üssüne dönüştürüldü

Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortak projesinde inşaatı tamamlanmak üzere olan Malatya Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, deprem felaketinin ardından yardım üssüne dönüştürüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019'da temelini attığı merkezi ziyaret etti.

Gece yarısında gerçekleştirilen ziyarette Bakan Varank'a, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu eşlik etti.

"AFAD'ın kullanımına açtık"

Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Varank, tabii afetlerle mücadelede ayni yardımlardan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu, kendilerinin de bu yardımların en verimli şekilde yönetilmesi için yardımcı bir rol üstendiğini belirtti.

Depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'da lojistik depo ihtiyacı ortaya çıktığında daha önce temelini attıkları Lisanslı Kuru Kayısı Deposu'nun gündeme geldiğini söyledi.

Buranın Malatya'nın en önemli ürünlerinden olan kayısının, lisanslı şekilde depolanması ve üreticilerin herhangi bir zarara uğramadan ürünlerini belli bir süre saklaması açısından çok önemli olduğunu kaydeden Varank, "Bu depo tam anlamıyla kullanılmaya başlamadan önce bu ihtiyaç hasıl olduğunda direkt Aile Bakanlığı'nın, AFAD'ın kullanımına açtık." dedi.

"Lojistik yönetiminde yardımcı olduk"

Varank, AFAD koordinasyonunda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da desteğiyle Malatya'nın yanı sıra Kayseri, Adana ve Gaziantep'te de lojistik depolar oluşturduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

Aynı zamanda lojistik yönetiminde de bütün bakanlıklarımıza yardımcı olduk. Burada arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. İnşallah bu afeti hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımızın hangi ihtiyacı varsa onu karşılamak üzere de bütün arkadaşlarımız, bütün bakanlıklarımız sahada büyük bir gayret gösteriyor.

"Asli görevine dönecek"

Depoyu, yardım lojistik merkezine dönüştürdüklerini vurgulayan Varank, "Burası Türkiye'nin en büyüğü. AB fonlarıyla beraber inşa ettiğimiz bir tesis. Sadece depolama alanı yok aynı zamanda laboratuvarları ila entegre bir alandı. Devreye almadan önce böyle bir hayırlı hizmete de vesile olmuş oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yaraları sardıktan sonra gene asli görevine dönmüş olacak." dedi.

Türkiye'nin en büyük Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamında desteklendi.

Türkiye ve AB'nin mali iş birliği kapsamında uygulanan 'Rekabetçi Sektörler Programı' çerçevesinde hayata geçirilen lisanslı depoya 13 milyon euro yatırım yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Ticaret Borsası'nın girişimleriyle kurulan tesiste, 5 bin ton kuru kayısı depolama imkanı bulunuyor.

Proje, konumu ve kapasitesi itibarıyla yaşanan deprem felaketinden sonra AFAD koordinasyonunda bölgede lojistik üs olarak kullanılmaya başlandı.