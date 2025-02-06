Türkiye’nin en büyük şantiyesi İndere’nin dünü ve bugünü

İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde büyük hasar gören Adıyaman’da güvenli ve modern konutlar inşa etmek için hızlı bir refleks gösterildi.

İndere (Zey) bölgesinde dağlık alanda 20 Şubat 2023 tarihinde zemin etüdü yapıldı.

İLK DARBE 25 MART 2023'TE VURULDU

Zemini tamamen kayalık olan İndere’ye kepçe ilk darbeyi 25 Mart 2023 tarihinde vurdu.

Depremin hemen ardından Mart ayında ilk kepçe ve kırıcıların çalışmaya başladığı 5 milyon metrekarelik alana İndere bölgesinde Türkiye’nin en büyük şantiyesi kuruldu.

BİNALAR HIZLA YÜKSELDİ

Yaklaşık 10 bin işçinin çalıştığı şantiyede, binalar hızla yükseldi.

Toplam 14 bin 484 konutun yapımı için başlatılan çalışmanın, depremin 2'nci yıl dönümünde geldiği nokta ve yapılan işin büyüklüğü gözler önüne serildi.