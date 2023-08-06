Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu! Zirve değişmedi.. Her yıl yapılan araştırmanın 2022 raporu da yayınlandı. Buna göre Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında ilk üçte sırasıyla TÜPRAŞ, THY ve Petrol Ofisi yer aldı.

ensonhaber.com Capital Dergisi, yeni bir araştırmayı ortaya koydu. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin raporlandığı araştırmada, 2022 yıl sonu baz alındı. Hazırlanan rapor ise; Türkiye'nin en büyük şirketleri... İlk 10'un yer verildiği listede şirketlerin performansı da dikkat çekti. Zirvede, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine TÜPRAŞ yer aldı. İlk 10'daki şirketler TÜPRAŞ'ın ardından en büyük şirketler sıralamasında Türk Hava Yolları (THY) ikinci sırada yerini alırken, Petrol Ofisi üçüncü sırada yer aldı. Listede ilk 10'a girenler: TÜPRAŞ, THY, Petrol Ofisi, OPET, Ford, Shell, Ahlatcı Kuyumculuk, Bim Birleşik Mağazalar, Arçelik. Listede, bu yıl enerji-petrol şirketlerinin yükselişi oldukça dikkat çekti. TÜPRAŞ 1-Firma Adı: Tüpraş 2021 Sırası: 1 2022 Sırası: 1 Ciro (TL): 481.765.000.000 Çalışan Sayısı: 6.112 Sektör: Enerji Petrol İl: Kocaeli TÜRK HAVA YOLLARI 2-Firma Adı: Türk Hava Yolları 2022 Sırası: 2 2023 Sırası: 2 Ciro (TL): 311.169.000.000 Çalışan Sayısı: - Sektör: Ulaştırma İl: İstanbul PETROL OFİSİ 3-Firma Adı: Petrol Ofisi 2021 Sırası: 8 2022 Sırası: 3 Ciro (TL): 205.811.475.000 Çalışan Sayısı: 872 Sektör: Enerji Petrol İl: İstanbul STAR RAFİNERİ 4-Firma Adı: Star Rafineri 2021 Sırası: 10 2022 Sırası: 4 Ciro (TL): 187.953.459.527 Çalışan Sayısı: 1.087 Sektör: Enerji Petrol İl: İzmir OPET PETROLCÜLÜK 5-Firma Adı: Opet Petrolcülük 2021 Sırası: 9 2022 Sırası: 5 Ciro (TL): 179.987.547.575 Çalışan Sayısı: - Sektör: Enerji Petrol İl: İstanbul FORD 6- Firma Adı: Ford Otosan 2021 Sırası: 4 2022 Sırası: 5 Ciro (TL): 171.796.902.000 Çalışan Sayısı: 21.007 Sektör: Otomotiv İl: İstanbul SHELL 7- Firma Adı: Shell ve Turcos Petrol 2021 Sırası: 11 2022 Sırası: 7 Ciro (TL): 160.888.498.000 Çalışan Sayısı: 799 Sektör: Enerji-petrol İl: İstanbul AHLATCI 8- Firma Adı: Ahlatcı Kuyumculuk 2021 Sırası: 3 2022 Sırası: 8 Ciro (TL): 147.786.940.397 Çalışan Sayısı: 139 Sektör: Kuyum İl: Çorum BİM 9- Firma Adı: BİM Birleşik Mağazalar 2021 Sırası: 5 2022 Sırası: 9 Ciro (TL): 147.715.566.000 Çalışan Sayısı: 79.468 Sektör: Perakende İl: İstanbul ARÇELİK 10- Firma Adı: Arçelik 2021 Sırası: 7 2022 Sırası: 10 Ciro (TL): 133.915.508.000 Çalışan Sayısı: 41.030 Sektör: Elektrik-Elektronik