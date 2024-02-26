Türkiye’nin en çok ziyaretçisi olan fuar: 9. Üsküdar Kitap Fuarı son buldu Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Üsküdar Kitap Fuarı, ünlü edebiyatçıların söyleşileri ve imza etkinlikleriyle son buldu. 9 gün süren etkinliğin son gününde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 250 binin üzerinde kişinin fuarı ziyaret ettiğini söyledi.

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ensonhaber.com

İstanbulluları her yıl olduğu kültür ve edebiyata doyuran Üsküdar 9’uncu Kitap Fuarı bir kez daha okurlarına kapılarını açtı.

Fuar, ilk gününden son gününe dek İstanbullu ve farklı illerden gelen kitapseverlerin yoğun katılımıyla sürdü.

Her yıl özel bir konuk tarafından açılışı yapılan Üsküdar Kitap Fuarı’nın bu yılki konuğu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş oldu.

Okurları kültüre ve edebiyata doyuran fuar...

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda roman, deneme, hikaye, polisiye, araştırma, sanat, tasarım, tarih, sinema, gezi, şiir, hobi, eğitim, biyografi ve yemek gibi pek çok alanda kitaplar, yayınevlerinin stantlarında okuyucunun beğenisine sunuldu.

Fuar, ünlü edebiyatçıların söyleşileri ve imza etkinlikleriyle son buldu.

9 gün sürdü: 250 binin üzerinde kişi ziyaret etti

Kitap Fuarı kapsamında Lauren Booth, Melih Tuğtağ, Serkan Üstüner, Zeki Bulduk, Gökhan Ergür, Vehbi Vakkasoğlu, Ali Haydar Haksal, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Dilek Cesur gibi yazarlar, en sevilen kitaplarını imzaladı.

9 günlük fuarı toplamda 250 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

120 yayınevi ve 550 yazar da fuarda okuyucularla buluştu.

Başkan Türkmen teşekkürlerini iletti

Fuarın kapanış töreninde konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu bir fuar geride kaldığını sözlerine ekleyen Türkmen, 9. Üsküdar Kitap Fuarı'nın sadece Üsküdar'ın değil, Türkiye'nin bir numaralı kitap fuarı olduğunu vurguladı.

"Sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin bir numaralı kitap fuarı"

Başkan Türkmen, "Bugün bu kitap fuarımızın kapanış günü. Öncelikle bu güzel fuara emeği geçen yayıncısından yazarına, okurlarımıza, kitapseverlerimize, yolu buradan geçen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. 9. Üsküdar Kitap Fuarı, bugün itibarıyla sona eriyor. Gerçekten her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu bir fuar geride kalıyor. Sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin bir numaralı kitap fuarı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Türkmen'in yanı sıra fuarla ilgili görüşlerine yer verilen bir genç, Hilmi Türkmen'e teşekkür etti.

"Hilmi Türkmen’e çok teşekkür ediyoruz"

Kitapsever genç, "Üsküdar kitap fuarına geldik ve buradaki kitaplar çok güzel, aradığımız tüm kitaplar burada. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e çok teşekkür ediyoruz" dedi.