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Türkiye'nin en genç ASKF Başkanı

Türkiye'nin en genç ASKF Başkanı

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucu yeni başkanı Ferhat Arıcı oldu. Bu sonuçla Ferhat Arıcı en genç ASKF Başkanı unvanını aldı.