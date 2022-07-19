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- Türkiye'nin en genç ASKF Başkanı
Türkiye'nin en genç ASKF Başkanı
- 19.07.2022 - 18:35
- Güncelleme : 19.07.2022 - 19:02
Çorum ASKF’nin seçimli genel kurulu Buharaevler Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı.
Arıcı, 193 üyenin oy kullandığı seçimde 120 delegenin oyunu alarak ASKF başkanlığına seçildi.
İki adayın yarıştığı seçimde diğer aday Rumi Ispanak 72 oyda kaldı.
En genç başkan
Yeni Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı 28 yaşındaki Ferhat Arıcı bu sonuçla birlikte Türkiye'nin en genç ASKF Başkanı oldu.
Tebrikleri kabul etti
Sakin bir ortamda geçen seçim öncesi iki başkan adayı da birlikte poz verirken, Başkan seçilen Ferhat Arıcı, seçimden sonra yönetimiyle birlikte tebrikleri kabul etti.
ASKF’nin yeni yönetiminde şu isimler yer aldı:
Ömer Yağlıdere, Necat Yazıcı, Mehmet Arduç, Sadık Tahir Bıyıkoğlu, Cumhur Sevinç, Mesut Çetinoğlu, Ali Karabıyık, Kemal Çamdal, Mustafa Yüksel, Şahin Güler, Ömer Faruk Yetim.