Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı 22 yaşında! Çanakkale'de Kalkım beldesi için aday olan ve seçimi kazanan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu.

DHA

Yurt genelinde seçim sonrası analizler yapılıyor.

Kimi il ve ilçelerde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Genç aday

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bağımsız aday olan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

Bu sonuçlara göre 22 yaşındaki Çelik, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu.

"Sizlere layık olacağım"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)