Türkiye’nin en geniş çaplı deniz tatbikatı başladı: Denizkurdu-2021

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 25 bin personelin katılımıyla Ege ve Akdeniz’de düzenlenen Denizkurdu-2021 Tatbikatı, nefes kesti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan planlanan Denizkurdu-2021 Tatbikatı başladı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığı limanlarındaki gemiler, sabahın erken saatlerinden itibaren demir aldı.

Donanma gemileri, İzmit Körfezi’nden Ege’ye açılmak için geçiş yaptı.

TATBİKATIN İLK SENARYOSU

Tatbikatın ilk senaryosu da savaş gemilerinin İzmit Körfezi’ndeki geçişi sırasında gerçekleştirildi.

Senaryo gereği savaş gemilerine yaklaşan korsan botları, gemilerden ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.

Donanma Komutanlığı’ndan demir alan savaş gemilerinin İzmit Körfezi’nden geçişi ve tatbikatın ilk senaryosu havadan görüntülendi.

Denizkurdu 2021 Tatbikatı başladı VİDEO

132 GEMİNİN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞİYOR

Bu sabah saatleri itibari ile başlayan tatbikat, Ege ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden komutanlığa bağlı birlik gemi ve deniz hava vasıflarının harekata hazırlık seviyesinin arttırılması amacı ile gerçekleştirilecek olan tatbikata; 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı (İHA) katılacak.

Aynı zamanda tatbikatta, yaklaşık 25 bin 500 personel görev alacak.

Tatbikata; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşları destek verecek.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVADAN DESTEK SAĞLAYACAK

Tatbikatta amfibi deniz piyade birlikler, amfibi hücum birlikleri, SAT ve SAS görev yer alacak.

Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait genel maksat helikopteri ve ATAK taarruz helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait deniz harekatına taktik hava desteği sağlayacak olan F-16 ve F-4 uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları ve nakliye uçakları da katılacak.