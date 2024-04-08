Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi listesinde! Gaziantep turizminin gözdesi 'Rumkale' Binlerce yıllık geçmişiyle ve manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Rumkale, bahar mevsiminde canlanarak günde bin ziyaretçiyi ağırlamaya başladı.

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ensonhaber.com

Türkiye turizmine büyük katkı sağlayan bölgelerden biri de Güneydoğu Anadolu Bölgesi.

İlk akla gelen kentlerden biri de mutfağıyla, tarihi yapısıyla Gaziantep.

Kentte, Türkiye’nin saklı cennetlerinden, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale de baharın gelişiyle turizmi canlandırmaya başladı.

Rumkale, yerli ve yabancı turistlerin bölgedeki gezileri arasında ilk tercih ettiği gözde mekanlar arasında yer alıyor.

Bahar mevsimiyle günlük bin ziyaretçiyi ağırlıyor

Hem Fırat Nehri ve Merzimen Çayı ile eşsiz bir manzaranın keyfini yaşatan hem de tarihte birçok medeniyetin izlerini günümüze taşıyan Rumkale, bahar mevsiminin başlamasıyla şimdiden gün içerisinde bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamaya başladı.

En görkemli 13 kale arasında

Manzarayı daha iyi açıdan ziyaretçilere göstermek için stratejik bir konumda inşa edilen Türkiye’nin en büyük cam terası sayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın en görkemli 13 kalesi içerisinde yer alan Rumkale, artık tepeden tırnağa ziyaretçilerin karşısında tüm ihtişamıyla boy gösteriyor.

Tekne turuyla eşsiz keyif

270 metrekarelik bir alana sahip, 150 metre yüksekliğindeki Rumkale Cam Terası’nı ziyaret edenler, önce manzaranın daha sonra tekne turuyla Fırat’ın keyfini çıkarıyor.

"İlgi büyüyünce teknelerimizi de büyütmeye karar verdik"

Tekne turları, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi. Yerel halk için de ekmek teknesi. Tıpkı 22 yıldır kaptanlık yapan Erol Kılınç gibi.

İşte Rumkale'de köylülerin turizmci olma hikayesi...

Rumkale’de yıllardır kaptanlık yapan Erol Kılınç, kalenin büyüleyici bir manzarası olduğunu belirterek, “Burada gezi amaçlı ilk önce işe başladık. Tekne turlarına olan ilgi büyüyünce de teknelerimizi büyütmeye karar verdik. 22 yıl oldu bu işe başlayalı. Beni Erol Kaptan olarak bilirler.” dedi.

"İlk zamanlar tekne aldığımızda köylüler bize güldüler"

2000 yılında Birecik Barajı dolayısıyla birçok yerin sular altında kaldığını ifade eden Kılınç, “Bizler bu ortamda ne iş yapabiliriz diye düşündük. Rumkale’ye ilk geldiğimde küçük bir sandalım vardı. Onunla balıkçılık ile başladık. İlk zamanlar biz tekne aldığımızda köylüler bize güldüler. İki dağın arasına kim gelir, burayı hangi turist ziyaret eder gibisinden konuşmalara şahit olduk.” diye konuştu.

"51 adet tekne mevcut"

Bugün bakıldığında Rumkale’ye önemli bir ziyaretçi akını olduğuna dikkati çeken Kılınç, “Tekne aldığımızda yüzümüze gülenler bugün kendileri tekne sahibi oldu. Şu anda burada 51 adet tekne mevcut. Tekne gezisi yapmak isteyenler, Gaziantep Yavuzeli ilçesi Rumkale’den tura başlıyor. Burada Rumkale ve çevresi daha sonra Halfeti’ye giderek daha sonra yine limana dönüş yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

"Güneydoğu’nun en güzel yerlerinden biri"

Rumkale’yi ziyaret eden Cuma ve Fatmanur Kırmızıoğlan, vakit buldukça bu tarihi mekana geldiklerini söyleyerek, “Görülmesi gereken, saklı cenneti olan yerlere sahip. Belki de Güneydoğu’nun en güzel yerlerinden biri. Rumkale sessiz sakin bir yer. Turizm açısından gezilmesi gereken yerlerden biri.” şeklinde konuştu.

"Haftada 7 bin ziyaretçiye ulaşıyoruz"

Rumkale Cam Terası'nın 270 metrekare genişlikte olduğunu söyleyen Cam Teras İşletme Müdürü Mustafa Arslan, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük cam terası. Bu cam terasın yapılma amacı kaleyi daha manzaralı bir açıdan görmek. Terasımızda günlük bin kişi civarında ziyaretçi ağırlıyoruz. Haftada 6 bin ila 7 bin kişi arasında ziyaretçiye ulaşmış durumdayız. Bu ziyaretçi kapasitesi daha da artacak.”