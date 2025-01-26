Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri: İşte ilk 10 ilçe

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Türkiye, büyük bir coğrafyaya yayılan ve 81 ile sahip bir ülke...

Ancak bu iller içinde bazı ilçeler, nüfuslarıyla bir şehir büyüklüğüne ulaşmıştır.

EN KALABALIK İLÇELER

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri ve bu ilçeleri öne çıkaran özellikler:

10. ÜMRANİYE – 723.760

İstanbul'un Ümraniye ilçesinin nüfusu, 2023 TÜİK verilerine göre 723.760 kişidir.

Ümraniye, Anadolu Yakası'nın en kalabalık ve hızla gelişen ilçelerinden biridir.

İş merkezleri, alışveriş alanları ve modern konut projeleriyle dikkat çeker.

9. PENDİK – 743.774

İstanbul'un Pendik ilçesinin nüfusu, 2023 TÜİK verilerine göre 743.774 kişidir.

Pendik, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almakta olup, hem konut projeleri hem de ulaşım avantajlarıyla nüfusun yoğun olduğu ilçelerden biridir.

8. ADANA / SEYHAN – 787.771

Adana'nın Seyhan ilçesinin nüfusu, 2023 TÜİK verilerine göre 787.771 kişidir.

Seyhan, Adana’nın merkez ilçelerinden biri olup, ticaret, sanayi ve kültürel faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştiği bir bölgedir.

7. KÜÇÜKÇEKMECE – 792.030

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin nüfusu, 2023 TÜİK verilerine göre 792.030 kişidir.

Küçükçekmece, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almakta olup, yoğun yerleşim alanları ve iş fırsatları sayesinde hızlı nüfus artışı yaşayan ilçelerden biridir.

6. GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL – 867.193

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin nüfusu, 2023 TÜİK verilerine göre 867.193 kişidir.

Şehitkamil, Gaziantep'in en büyük ve en hızlı büyüyen ilçelerinden biri olup, yoğun göç ve sanayi faaliyetleri nedeniyle nüfusu hızla artmaktadır.

5. BURSA / OSMANGAZİ – 885.273

Bursa'nın merkez ilçesi olan Osmangazi, yaklaşık 885.273 bin nüfusa sahiptir.

Tarihi ve kültürel mirasıyla bilinen Osmangazi, Bursa’nın ekonomik ve sosyal yaşamında önemli bir rol oynar.

4. ANKARA / KEÇİÖREN – 923.404

Başkent Ankara'nın bir diğer büyük ilçesi olan Keçiören, yaklaşık 923.404 bin nüfusa sahiptir.

Özellikle ailelerin yoğunlukla tercih ettiği Keçiören, parkları, sosyal alanları ve yaşam kolaylığıyla dikkat çeker.

3. ANKARA / ÇANKAYA – 937.546

Türkiye'nin başkenti Ankara'nın merkezi konumundaki Çankaya, nüfus açısından önde gelen ilçelerden biridir.

Yaklaşık 1 milyon nüfusu bulunan Çankaya, aynı zamanda Türkiye'nin siyasi, kültürel ve idari merkezlerinden biri olarak bilinir.

Bakanlıklar, elçilikler ve üniversiteler bu ilçede yer alır. Eğitimli nüfus oranının yüksek olduğu bir bölgedir.

2. GAZİANTEP / ŞAHİNBEY – 939.497

Gaziantep'in en kalabalık ilçesi olan Şahinbey, Türkiye'nin büyük ilçeleri arasında yer alır.

Yaklaşık 1 milyon nüfusa yaklaşan Şahinbey, sanayi ve ticaretin geliştiği bölgelerden biridir.

Gaziantep’in kültürel zenginlikleri ve yemekleri de Şahinbey’in popülerliğini artırır.

1. ESENYURT – 978.007

İstanbul'un ilçelerinden Esenyurt'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 5 bin 564 kişi gerileyerek 978 bin 7 kişiye düştü.

Buna rağmen "Türkiye'nin en kalabalık ilçesi" ünvanını korudu. Üstelik bu özelliğiyle 57 ili geride bıraktı.

Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinin büyük bir kısmı, göç alan ve sanayi, ticaret, eğitim gibi alanlarda cazibe merkezi haline gelen bölgelerde bulunur.

Özellikle İstanbul, Ankara ve Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki ilçeler, konut projeleri, ekonomik fırsatlar ve ulaşım avantajları ile yoğun bir nüfus barındırır.