Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'da: Esenyurt Dün açıklanan 2023 Türkiye nüfusu verisinin paralelinde en kalabalık ilçeler de belli oldu. Türkiye'nin 10 kalabalık ilçesi İstanbul, Bursa, Gaziantep, Ankara ve Bursa'da bulunuyor.

AA

Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2023 nüfusunu açıkladı.

Buna göre Türkiye'nin nüfusu, geçen yıl 2022'ye göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye çıktı.

Türkiye’nin en fazla ve en az nüfuslu ilçeleri de böylece belli oldu.

Açıklanan veriler detaylı incelendiğinde ise 750 bin ve üzeri nüfusa sahip olan ilçe sayısı 8, 500 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 27, 250 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 102 oldu.

En kalabalık 4 ilçe İstanbul'da

En kalabalık 4 ilçe İstanbul'da bulunurken, Gaziantep ve Ankara'dan ikişer ilçe listeye katıldı. Bursa ve Adana ise birer ilçe ile listeye girdiler.

En kalabalık 10 ilçe

En büyük 10 ilçe üzerinden yapılan araştırmanın sonuçları ise şöyle:

İstanbul Esenyurt 978 bin 7 kişi ile birinci.

Gaziantep Şahinbey 939 bin 497 kişi ile ikinci.

Ankara Çankaya 937 bin 546 kişi ile üçüncü.

Ankara Keçiören 923 bin 404 kişi ile dördüncü.

Bursa Osmangazi 885 bin 273 kişi ile beşinci.

Gaziantep Şehitkamil 867 bin 193 kişi ile altıncı.

İstanbul Küçükçekmece 792 bin 30 kişi ile yedinci.

Adana Seyhan 787 bin 771 kişi ile sekizinci.

İstanbul Pendik 743 bin 774 kişi ile dokuzuncu.

İstanbul Ümraniye 723 bin 760 kişi ile onuncu.

En düşük nüfuslu 5 ilçe

En düşük nüfuslu ilçelerde ilk 5 ise şöyle sıralandı:

Konya Yalıhüyük 1.854 kişi ile birinci.

Afyonkarahisar Kızılören 2 bin 107 kişi ile ikinci.

Bingöl Yayladere 2 bin 304 kişi ile üçüncü.

Kırklareli Kofçaz 2 bin 308 kişi ile dördüncü.

Eskişehir Han 2 bin 352 kişi ile beşinci.

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.

Nüfusu en az olan il 86 bin 47 kişi ile Bayburt oldu

Bayburt, 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis takip etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)