Haberler



Gündem



Türkiye'nin en sıcak yeri Antalya oldu: Sahillere akın ettiler

Türkiye'nin en sıcak yeri Antalya oldu: Sahillere akın ettiler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün 06.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar verisinde ilk 6 sırayı Antalya'daki ölçüm istasyonları aldı. Kaş ilçesi, 46,2 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu.