Türkiye'nin en soğuk yeri Altınyayla oldu

Türkiye'nin en soğuk yeri Altınyayla oldu

Sivas'ın Altınyayla ilçesi, sıfırın altında eksi 26 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ta kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkisini gösterdi.

Kentte hissedilen hava sıcaklığı bu sabah eksi 17 dereceye kadar düştü.

KIZILIRMAK BUZ TUTTU

Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın kent içinden geçen bazı kısımları buzlandı. Özellikle akıntının az olduğu bölümlerin tamamen donduğu görüldü.

Kardeşler Mahallesi'ndeki tarihi Eğri Köprü'nün üst bölümünde ise nehir buzla kaplandı. Nehir çevresindeki bitki örtüsü üzerinde biriken kırağı güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en soğuk yeri Altınyayla oldu

ALTINYAYLA REKOR KIRDI: EKSİ 26 DERECE

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu sabah Türkiye'de en düşük hava sıcaklığı eksi 26 ile Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü.

İl genelinde ise köy ve mezralardan oluşan 375 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.