Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip Konya'da, tamir istasyonu sayısı arttı 595 kilometrelik bisiklet yolu bulunan kentte, bisiklet tamir istasyonu sayısı 40'a çıkarıldı. İstasyonlar, sürüş esnasında arıza yaşayan vatandaşlar için kolaylık sağlıyor.

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Konya, Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 595 kilometrelik bisiklet yolunda, bisikletlerin tamir edilmesi için tamir istasyonları kurdu.

İstasyonlar, bisiklet kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da bisiklet kullanımını teşvik etmek için birçok çalışma yürüttüklerini belirterek, muhtelif yerlere monte edilen bisiklet tamir istasyonlarının da bunlardan birisi olduğunu ifade etti.

Tamir istasyonu sayısı 40'a çıkarıldı

Şehir merkezinde bulunan mevcut bisiklet tamir istasyonlarının bakımlarını yaptıklarını ve yenilerini ilave ederek tamir istasyonu sayısını 40’a çıkardıklarını dile getiren Başkan Altay şöyle devam etti;

Tamir istasyonlarımız, bisiklet kullanıcılarının sürüş esnasında bisikletlerinde meydana gelebilecek arızalara müdahale etme imkanı sunan tamir setleri ve hava pompasından oluşuyor. Ayrıca bu istasyonlarda; engelli vatandaşlarımızın araçlarını ve pusetlerini tamir edilebileceği aletler de bulunuyor.

"Seyahat esnasında bisikletlerinin bakımını yapabilme imkanı buluyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Türkiye’de ilk kez hayata geçirdikleri Bisiklet Master Planı verilerinden yararlanarak bisiklet tamir istasyonlarının montaj edildiği noktaların belirlendiğini kaydeden Başkan Altay, “Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine Türkiye’ye örnek olan Bisiklet Tramvayı içine de bu tamir setlerinden yerleştirdik. Böylece Bisiklet Tramvayını kullanan hemşehrilerimiz seyahatleri esnasında bisikletlerinin bakımlarını yapabilme imkanı buluyor.” ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanıcıları, bisiklet tamir istasyonlarının yerlerini, Konya Akıllı Ulaşım Asistanı mobil uygulaması içerisinde yer alan Akıllı Bisikletli Ulaşım Sistemi (ABUS) üzerinde görebiliyor.