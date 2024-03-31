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Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Kırıkkalede! 117 yaşındaki Arzu nine oyunu verdi

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Kırıkkalede! 117 yaşındaki Arzu nine oyunu verdi Yerel seçimde oy kullanmak için yaşına rağmen sandığa giden Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Arzu Nine, oy kullandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam gönderdi.