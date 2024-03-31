Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Kırıkkalede! 117 yaşındaki Arzu nine oyunu verdi

İHA
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, yerel seçimler için kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına gitti.
Doğup büyüğü köyündeki tek katlı müstakil evde böbrek hastası kızı ile birlikte yaşamını sürdüren Sınıroğlu, 1033 No'lu sandıkta oyunu kullandı.
Jandarma yardım etti
Paravanın arkasına geçen Arzu Nine, oyunu kullandıktan sonra jandarma personelinin yardımıyla araca bindirildi.
"Cumhurbaşkanıma selam gönderiyorum"
Daha sonra evine dönen Arzu Sınıroğlu, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum." dedi.
Sınıroğlu, Türkiye'nin en yaşlı seçmeni olarak biliniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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