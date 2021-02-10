Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü: Eğiste

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü: Eğiste

İnşası süren, Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü olacak Eğiste Viyadüğü tamamlandığında Konya-Antalya arasında ulaşım süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Türkiye'nin 20 yılda yüksek teknoloji ile üretilen otoyol ve köprülerine her geçen gün yenileri ekleniyor.

Şehirler arası ulaşımda hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağlayan bu ulaşım seferberliğine katkıda bulunacak Eğiste Viyadüğü inşasında sona yaklaşıldı.

KONYA-ANTALYA ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Konya-Antalya arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek güzergahta yapımı süren ve Türkiye'nin prestijli projelerinden biri olarak gösterilen Eğiste Viyadüğü'nde köprü imalatı sürüyor.

YÜZDE 98 TAMAMLANDI

Konya-Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu'nda yapılan projede, köprü ayaklarında temel beton imalatları tamamlanarak elevasyon yapım çalışmaları yüzde 98 oranında bitirildi.

4 BİN 400 METRE UZUNLUĞUNDA

Eğiste Deresi geçişinde halihazırda kullanılan yolda yapımı devam eden viyadük, 4 bin 400 metre uzunluğundaki kesiminin yüzde 8 olan boyuna eğimi yüzde 2,30 mertebesine düşürecek.