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- Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi belli oldu
Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi belli oldu
Türkiye Ermenistan Özel Temsilciliği'ne Büyükelçi Serdar Kılıç atandı.
- AA
- 11.01.2022 - 03:27
- Güncelleme : 11.01.2022 - 05:26
Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, bu atamanın 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.