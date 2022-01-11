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    Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi belli oldu

    Türkiye Ermenistan Özel Temsilciliği'ne Büyükelçi Serdar Kılıç atandı.
    • AA
    • 11.01.2022 - 03:27
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 05:26
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    Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi belli oldu

    Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Kararda, bu atamanın 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

    Türkiye nin Ermenistan Özel Temsilcisi belli oldu #1


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