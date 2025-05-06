Türkiye'nin F-35 hamlesi Atina’yı korkuttu: Rum lobisi seferber oldu

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ABD'de yeni yönetim, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor...

Trump’ın ilk başkanlık döneminde Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasıyla çıkartıldığı F-35 Programı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Kongresi’nde bulunan Araştırma Servisi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’nin F-35 alımı ile ilgili satış konusunda kararın yeniden gözden geçirilebileceği açıklandı.

RUM LOBİSİ PANİKLEDİ

Bu gelişmelerin ardından Rum lobisi, ABD'nin, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil etmeyi planladığı yönünde haberler çıkması üzerine panikledi.

Kıbrıs (Güney) Uluslararası Koordinasyon Komitesi (PSEKA), Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımları kaldırma yönündeki her türlü çabasına karşı çıkılması çağrısında bulundu.

"F-35 YALNIZCA GÜVENİLİR MÜTTEFİKLERE AÇIK OLMALIDIR"

PSEKA tarafından yapılan basın açıklamasında, "En gelişmiş savaş uçağı olan F-35, yalnızca Amerika'nın en güvenilir müttefiklerinin erişimine açık olmalıdır. Türkiye, ABD'den CAATSA yaptırımlarını kaldırmasını ve F35 programına yeniden dahil edilmesini istemektedir. NATO üyesi olan Türkiye, defalarca güvenilir bir müttefik olmadığını göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

"İZİN VERMEYECEĞİZ DEDİ"

Cyprus Times'in Kıbrıs Rum tarafı haber ajansına dayandırdığına göre, PSEKA, pazartesi günü ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Jim Reese ile bir araya geldi.

Reese, yine Kıbrıs Rum tarafı haber ajansının kaynaklarına göre "Türkiye'nin F35 programına yeniden katılmasına izin vermeyeceğini" söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO'YA GÖNDERİLECEK

PSEKA, aynı zamanda kamuoyunu HALC (Yunan-Amerikan Liderlik Konseyi) tarafından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya hitaben hazırlanan ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik her türlü tartışmanın Türkiye'den başlaması gerektiğini belirten mektubu imzalamaya çağırdı.

"TRUMP F35 SATIŞINA SICAK BAKIYOR"

ABD medyası Mart ayında Başkan Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak baktığını ifade etti.

FOX News'ın haberinde Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendirdiği bildirilmişti.

Haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti." ifadesi kullanılmıştı.