Türkiye'nin gaz merkezi olması için yol haritası netleşiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğalgaz merkezi olması yolunda yol haritasının yıl sonuna kadar netleşeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkaı Vladimir Putin, Türkiye'nin gaz merkezi olması için bir teklifte bulunmuştu.

Türkiye'nin enerji güvenliği ve Avrupa'ya tedarikte önemli bir merkez olma özelliği taşıma özelliği taşıdığını vurgulayan Putin'den sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konu üzerinde çalışmalar için talimat verdiklerini duyurmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin uluslararası doğalgaz dağıtım merkezi olmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Öteden beri çalışmalarımız vardı"

Dönmez şöyle konuştu:

"Öteden beri gaz merkezi olmaya ilişkin çalışmalarımız vardı. Nitekim 7 boru hattımız, 3'ü FSRU olmak üzere 5 LNG tesisimiz, 2 yer altı doğalgaz depolama tesisimiz bu çalışmaların göstergesi.

"Yol haritası yıl sonuna kadar netleşecek"

Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz. Burada önemli olan alıcı ve satıcıyı birlikte düşünmektir.





"Türkiye anahtar bir ülke konumunda"

Türkiye, daha önceki projelerde de görüldüğü gibi anahtar bir ülke konumundadır. Rusya ile petrolde de iş birliği mümkün mü? Türkiye'de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor.

Özel sektör örneğin TÜPRAŞ var, Star Rafinerisi var. TÜPRAŞ’ın 4 tane rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden tedarik yapıyorlar. Genelde bir yıl öncesinden sözleşmeyle yapılıyor.

Yani spot alımları çok fazla değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor."