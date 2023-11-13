Türkiye'nin Gazze için gönderdiği yardım gemisi Mısır'a ulaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin Mısır'a ulaştığını bildirdi.

AA

7 Ekim'den beri Gazze'yi vuran İsrail, insanlık suçu işliyor.

Gazze'yi adeta bir açık hava hapishanesine çeviren İsrail'e ise dünya halklarından tepkiler yağıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünde adeta bir insanlık dramı yaşanırken en büyük yardımlar Türkiye'den gidiyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Gazze için sağlık seferberliğine hazır olduğunu belirtti.

Bakan Koca 'hazırız' demişti

Koca, "Gazze için biliyorsunuz bir gemi hastanemiz hazır bekliyor. 40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazırlar. 8 Koca Yusuf uçakla küvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. İki genel müdür arkadaşımızla birlikte 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ise tıbbi yardım ağırlıklı kuru yük gemisi, Gazze'ye doğru yola çıktı.

Yola çıkan yardım gemisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ağırlıklı olarak sağlık malzemesi taşıyan gemi Mısır'a ulaştı

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin Mısır'a ulaştığını aktardı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı ve geminin görüntülerine de yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye yardım amacıyla gönderdiğimiz ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden oluşan gemi Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı. Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)